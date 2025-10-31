CRIME

Acusados de assassinar nutricionista são incluídos na lista de mais procurados da Bahia

"Baralho do Crime" ganhou novo design 14 anos após lançamento

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:54

Fábio e Marlon são procurados

Três novos nomes foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta sexta-feira (31). A ferramenta, que auxilia nas investigações e na localização de foragidos, ganhou novo design após 14 anos e passa a exibir os rostos de suspeitos de homicídio e tráfico de drogas.

Entre os procurados estão Marlon Ribeiro dos Santos, agora o 9 de Ouros, e Fábio Ribeiro, que figura como o 3 de Espadas. Os dois são apontados pela Polícia Civil como os responsáveis pelo assassinato da nutricionista Larissa Pavan de Assis, ocorrido em 7 de dezembro de 2024, na BA-099, a Estrada do Coco, em Guarajuba, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a tenente Sabrina Aiêxa, coordenadora do Disque Denúncia, a decisão de incluir os dois no Baralho levou em conta a gravidade do crime.

“O modo de execução do crime e o risco que os investigados representam em liberdade motivaram o pedido e a manutenção da prisão cautelar. A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois acusados, considerados de alta periculosidade, e utilizamos a ferramenta para que eles sejam capturados o quanto antes”, explicou a oficial.

O terceiro novo integrante do Baralho é Patrick de Souza Silva, conhecido como Patrick da Bomba, que passa a ocupar a carta 8 de Espadas. Com uma longa ficha criminal, ele é procurado por tráfico de drogas, homicídio, roubo e furto qualificados. Segundo as investigações, Patrick atua em Camaçari e tem envolvimento direto com uma facção criminosa que atua na região.

A população pode ajudar nas buscas por meio do Disque Denúncia (181), que funciona gratuitamente em todo o estado, inclusive por celular. O sigilo e o anonimato são garantidos por lei. Denúncias também podem ser feitas pelo Portal do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br), no ícone “Denuncie Aqui”, onde é possível enviar áudios, fotos e vídeos relacionados a crimes ou à localização de foragidos.

Morte de nutricionista

Larissa Pavan de Assis

Em 7 de dezembro de 2024, a nutricionista Larissa Pavan de Assis, de 27 anos, foi morta a tiros em um trecho da BA-099, conhecida como Estrada do Coco, em Guarajuba, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O ataque também deixou ferido o motorista do veículo em que a vítima estava.

Segundo a polícia, Larissa era passageira e estava acompanhada de dois irmãos, que escaparam ilesos. A vítima, natural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, estava hospedada com a família em Guarajuba. Naquele sábado, o grupo retornava de um passeio em Salvador quando um homem não identificado disparou tiros de dentro de outro carro que se aproximou, atingindo o veículo da família. De acordo com a polícia, o suspeito disparou contra o carro das vítimas após uma tentativa frustrada de ultrapassagem.