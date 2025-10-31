Acusados de assassinar nutricionista são incluídos na lista de mais procurados da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15:54
Três novos nomes foram incluídos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) nesta sexta-feira (31). A ferramenta, que auxilia nas investigações e na localização de foragidos, ganhou novo design após 14 anos e passa a exibir os rostos de suspeitos de homicídio e tráfico de drogas.
Entre os procurados estão Marlon Ribeiro dos Santos, agora o 9 de Ouros, e Fábio Ribeiro, que figura como o 3 de Espadas. Os dois são apontados pela Polícia Civil como os responsáveis pelo assassinato da nutricionista Larissa Pavan de Assis, ocorrido em 7 de dezembro de 2024, na BA-099, a Estrada do Coco, em Guarajuba, na Região Metropolitana de Salvador.
De acordo com a tenente Sabrina Aiêxa, coordenadora do Disque Denúncia, a decisão de incluir os dois no Baralho levou em conta a gravidade do crime.
Novos integrantes da lista de mais procurados da Bahia
“O modo de execução do crime e o risco que os investigados representam em liberdade motivaram o pedido e a manutenção da prisão cautelar. A Justiça decretou a prisão preventiva dos dois acusados, considerados de alta periculosidade, e utilizamos a ferramenta para que eles sejam capturados o quanto antes”, explicou a oficial.
O terceiro novo integrante do Baralho é Patrick de Souza Silva, conhecido como Patrick da Bomba, que passa a ocupar a carta 8 de Espadas. Com uma longa ficha criminal, ele é procurado por tráfico de drogas, homicídio, roubo e furto qualificados. Segundo as investigações, Patrick atua em Camaçari e tem envolvimento direto com uma facção criminosa que atua na região.
A população pode ajudar nas buscas por meio do Disque Denúncia (181), que funciona gratuitamente em todo o estado, inclusive por celular. O sigilo e o anonimato são garantidos por lei. Denúncias também podem ser feitas pelo Portal do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br), no ícone “Denuncie Aqui”, onde é possível enviar áudios, fotos e vídeos relacionados a crimes ou à localização de foragidos.
Morte de nutricionista
Em 7 de dezembro de 2024, a nutricionista Larissa Pavan de Assis, de 27 anos, foi morta a tiros em um trecho da BA-099, conhecida como Estrada do Coco, em Guarajuba, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O ataque também deixou ferido o motorista do veículo em que a vítima estava.
Segundo a polícia, Larissa era passageira e estava acompanhada de dois irmãos, que escaparam ilesos. A vítima, natural de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, estava hospedada com a família em Guarajuba. Naquele sábado, o grupo retornava de um passeio em Salvador quando um homem não identificado disparou tiros de dentro de outro carro que se aproximou, atingindo o veículo da família. De acordo com a polícia, o suspeito disparou contra o carro das vítimas após uma tentativa frustrada de ultrapassagem.
O motorista que transportava Larissa foi atingido por estilhaços na perna e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local e sobreviveu. Larissa, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do ataque.