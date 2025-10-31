RIVALIDADE

Torcidas organizadas em Salvador são alvo de operação da Polícia Civil

Grupo é suspeito de articular e executar ataques ligados a disputas entre torcidas

Esther Morais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 06:38

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador Crédito: Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nas primeiras horas desta sexta-feira (31), a Operação Fair Play, voltada ao combate de crimes praticados por integrantes de torcidas organizadas em Salvador. A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo e associação criminosa, ocorridos durante confrontos entre torcidas rivais. O grupo é responsável por articular e executar ataques ligados a disputas entre torcidas.

As investigações começaram após um roubo registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Salvador, quando cerca de dez homens, em quatro veículos, interceptaram e roubaram o diretor da torcida Pavilhão Independente, ligada ao Esporte Clube Cruzeiro.

Vinte equipes policiais estão nas ruas da capital baiana para o cumprimento dos mandados judiciais.