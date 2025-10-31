Acesse sua conta
Saiba quem é o operador financeiro do PCC preso em paraíso turístico da Bahia

Investigado foi identificado como Ronaldo Alexandre Vieira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 09:12

Operação Off White do Ministério Público de São Paulo na Bahia
Operação Off White do Ministério Público de São Paulo na Bahia Crédito: Divulgação

O operador financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), que foi preso em Porto Seguro, no Extremo-Sul da Bahia, foi identificado como Ronaldo Alexandre Vieira, 45 anos. Ele foi localizado por agentes do Ministério Público da Bahia (MPBA) dentro de um veículo no centro da cidade.

A prisão fez parte de uma operação que investiga crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ronaldo teria papel central no processo de transformar o dinheiro do tráfico em investimentos legais, por meio de empresas e empreendimentos que mascaravam o fluxo financeiro da facção.

Ronaldo Alexandre Vieira foi preso em Porto Seguro

Ronaldo Alexandre Vieira foi preso em Porto Seguro por Reprodução
Operação Off White do Ministério Público de São Paulo na Bahia por Divulgação
Operação Off White do Ministério Público de São Paulo na Bahia por Divulgação
Ronaldo Alexandre Vieira foi preso em Porto Seguro por Reprodução
1 de 4
Ronaldo Alexandre Vieira foi preso em Porto Seguro por Reprodução

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele era responsável por intermediar recursos do tráfico de drogas entre integrantes da facção, traficantes e empresários. O esquema de lavagem, segundo as investigações do Ministério Público de São Paulo (MPSP), foi montado após desentendimentos internos no grupo.

Os crimes envolviam transações imobiliárias e financeiras usadas para ocultar a origem ilícita dos bens e valores. A prisão foi realizada pelo Gaeco Sul do MPBA, com apoio da Polícia Militar da Bahia (CPR-ES e CIPT-ES) e da Polícia Federal de Porto Seguro.

Operador financeiro do PCC é preso em destino turístico da Bahia

Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Magnata dos postos usava Shell como ‘fachada’ para vender combustível do PCC na Bahia

A operação Off White foi deflagrada originalmente em Campinas (SP), onde o MPSP cumpriu oito mandados de prisão e onze de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o sequestro de 12 imóveis de alto padrão e o bloqueio de contas bancárias ligadas aos investigados.

Durante a manhã da quinta-feira, o influenciador digital Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”, também foi preso em um desdobramento da mesma operação. Além dele, três suspeitos foram detidos nas cidades de Campinas, Artur Nogueira e Mogi Guaçu, no interior paulista.

De acordo com a promotoria, a investigação revelou uma rede criminosa formada por empresários, agiotas, traficantes e influenciadores digitais. Nas redes sociais, Magrini se apresentava como produtor rural e exibia carros de luxo, viagens e parcerias com figuras conhecidas, mas já possuía antecedentes por homicídio, formação de quadrilha, receptação e uso de documentos falsos.

