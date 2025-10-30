Acesse sua conta
Traficantes baianos reforçaram segurança do CV e tentaram 'proteger' complexos em megaoperação no Rio

Ao menos 18 criminosos da Bahia foram localizados em mata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:01

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio Crédito: Reprodução

A alta letalidade da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos segundo a polícia, se deu pela forte resistência de integrantes da linha de frente da facção, incluindo traficantes baianos escondidos na capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, dos 113 presos durante a operação, 33 eram de outros estados do país. Entre estes, segundo informações do O Globo, 18 eram baianos. Pará (quatro), Pernambuco (três), Santa Catarina (um), Espírito Santo (um) e Maranhão (um) também tinham criminosos envolvidos no confronto.

Os presos e os mortos na megaoperação cumpriram uma função: como soldados, atrasaram os avanços da polícia para que as lideranças fugissem. Tanto é que Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, que integra a alta cúpula do CV e é investigado por mais de 100 homicídios, escapou.

Baianos suspeitos de integrar o CV foram presos em megaoperação

Alan Barbosa Fonseca por Reprodução
Carlos Henrique Souza dos Santos por Reprodução
Anailton Conceição dos Santos por Reprodução
Armando Santos de Jesus por Reprodução
Carlos Anderson Mattos Conceição por Reprodução
Diogo Garcez Santo Silva por Reprodução
Lucas Santos Barbosa por Reprodução
Danilo Ferreira do Amor Divino por Reprodução
Fábio Francisco Santana Sales por Reprodução
Felipe Neves da Silva por Reprodução
Felipe de Jesus do Rosário por Reprodução
Pedro Henrique Mascarenhas por Reprodução
Robert da Silva de Jesus por Reprodução
Rauflan Santos Costa por Reprodução
Marlon Niza dos Santos Júnior por Reprodução
1 de 15
Alan Barbosa Fonseca por Reprodução

Uma fonte policial consultada pela reportagem explica a presença dos baianos nessa área. “Esses criminosos foram alvos de diversas investidas da polícia daqui, mas conseguiram escapar e ganhar abrigo por lá. Alguns eram até lideranças menores na Bahia, mas, chegando lá, é outra hierarquia. Ficam na mata e dão plantão”, diz, solicitando anonimato.

Dos 18 baianos presos, quinze foram identificados por fontes policiais. Além deles, o baiano Júlio Souza Silva, 26 anos, natural de Salvador, que era liderança da facção no Vale das Pedrinhas, foi morto na megaoperação. Ele, inclusive, usava o emblema da bandeira da Bahia em fuzil que utilizava na capital fluminense.

Mesmo com a posição de Júlio em Salvador, a fonte policial reforça que nenhum dos criminosos são 'grandes nomes' do CV em território baiano. "Nenhum traficante que tenha importância logísitca, no sentido de comandar as operações da facção aqui no estado estaria nessa linha de frente. Esse ficaria, justamente, entre os que fogem enquanto o tiroteio acontece. Tanto é que nenhum dos nomes divulgados são muito conhecidos aqui", ressalta o policial. 

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio

Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução
Barricada incendiada em rua do Complexo do Alemão por Reprodução
Agentes das forças de segurança em escadaria no Complexo do Alemão por Reprodução
PM em escadaria do Complexo do Alemão durante operação na manhã desta terça-feira (28) por Reprodução
Barricada incendiada no Alemão por Reprodução
1 de 6
Traficante baiano foi morto em megaoperação no Rio por Reprodução

A cooperação entre os estados evidencia um padrão já revelado pelo CORREIO: a saída de criminosos da Bahia rumo ao Rio e o abrigo de lideranças fluminense em território baiano. Chefes baianos do CV, inclusive, já foram rastreados na Rocinha, na Maré e em outras favelas cariocas, atuando de forma remota no crime.

No caso dos baianos, que estão abaixo na estrutura da facção, há um preço pelo refúgio dado pelo CV: proteção de território em plantões e sair das funções de gerentes e de comando pára atuar como soldados, se colocando em risco pelo grupo.

