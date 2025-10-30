CRIME

Traficantes baianos reforçaram segurança do CV e tentaram 'proteger' complexos em megaoperação no Rio

Ao menos 18 criminosos da Bahia foram localizados em mata

Wendel de Novais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:01

A alta letalidade da megaoperação contra o Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos segundo a polícia, se deu pela forte resistência de integrantes da linha de frente da facção, incluindo traficantes baianos escondidos na capital fluminense.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, dos 113 presos durante a operação, 33 eram de outros estados do país. Entre estes, segundo informações do O Globo, 18 eram baianos. Pará (quatro), Pernambuco (três), Santa Catarina (um), Espírito Santo (um) e Maranhão (um) também tinham criminosos envolvidos no confronto.

Os presos e os mortos na megaoperação cumpriram uma função: como soldados, atrasaram os avanços da polícia para que as lideranças fugissem. Tanto é que Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca da Penha ou Urso, que integra a alta cúpula do CV e é investigado por mais de 100 homicídios, escapou.

Uma fonte policial consultada pela reportagem explica a presença dos baianos nessa área. “Esses criminosos foram alvos de diversas investidas da polícia daqui, mas conseguiram escapar e ganhar abrigo por lá. Alguns eram até lideranças menores na Bahia, mas, chegando lá, é outra hierarquia. Ficam na mata e dão plantão”, diz, solicitando anonimato.

Mesmo com a posição de Júlio em Salvador, a fonte policial reforça que nenhum dos criminosos são 'grandes nomes' do CV em território baiano. "Nenhum traficante que tenha importância logísitca, no sentido de comandar as operações da facção aqui no estado estaria nessa linha de frente. Esse ficaria, justamente, entre os que fogem enquanto o tiroteio acontece. Tanto é que nenhum dos nomes divulgados são muito conhecidos aqui", ressalta o policial.

A cooperação entre os estados evidencia um padrão já revelado pelo CORREIO: a saída de criminosos da Bahia rumo ao Rio e o abrigo de lideranças fluminense em território baiano. Chefes baianos do CV, inclusive, já foram rastreados na Rocinha, na Maré e em outras favelas cariocas, atuando de forma remota no crime.