CALOR

Cidades baianas registram mais de 40 ºC e estão entre as mais quentes do Brasil

Municípios estão sob alerta de baixa umidade

Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:01

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC Crédito: Divulgação/Prefeitura

Duas cidades baianas estão entre as mais quentes do Brasil. Ibotirama, localizada na região do Vale do São Francisco, e Correntina, no Oeste, registraram temperaturas de 40,4 ºC e 40,1 ºC, respectivamente, na quinta-feira (30). Os municípios só perdem, no ranking de maiores temperaturas, para Picos, no Piauí, onde os termômetros marcaram máxima de 40,7 ºC.

Os dados foram coletados do ranking diário divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ainda de acordo com o instituto, Ibotirama e Correntina estão em alerta para a baixa umidade.

Nas cidades, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20%. A umidade ideal para o conforto e saúde humana é entre 40% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Inmet ainda alerta para risco de incêndios florestais.

Neste final de semana, a previsão é de sol para ambas as cidades. Em Ibotirama, os termômetros variam de 25 ºC a 37 ºC. Em Correntina, a previsão é semelhante, e as temperaturas devem variar entre 22 ºC e 36 ºC.

Não é de hoje que Ibotirama aparece entre os municípios mais quentes do Brasil. No último sábado (25), a cidade registrou a segunda maior temperatura entre todos os municípios do Nordeste brasileiro. Os termômetros na cidade marcaram 38,2 ºC. Ibotirama só ficou atrás, no ranking das maiores temperaturas, de Teresina, capital do Piauí, que registrou 38,5 ºC.

