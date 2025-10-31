Jovem é executado a tiros enquanto cortava o cabelo em barbearia na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:51
Um jovem identificado como Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em uma barbearia no centro de Itabela, no sul da Bahia. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (29) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.
De acordo com as informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa desceu, entrou na barbearia e efetuou vários disparos contra Nicollas, que era cliente do salão e estava no momento do atendimento.
Nicollas foi morto enquanto cortava o cabelo
Após os tiros, os criminosos fugiram. O jovem chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.
As imagens do circuito interno de segurança vão ajudar a Polícia Civil, que investiga a autoria e a motivação do crime. A Delegacia Territorial de Itabela está à frente do caso.
A morte de Nicollas causou comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e lamentaram a tragédia. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.