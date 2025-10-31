CRIME

Jovem é executado a tiros enquanto cortava o cabelo em barbearia na Bahia

Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi surpreendido por dupla em motocicleta

Um jovem identificado como Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em uma barbearia no centro de Itabela, no sul da Bahia. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (29) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa desceu, entrou na barbearia e efetuou vários disparos contra Nicollas, que era cliente do salão e estava no momento do atendimento.

Após os tiros, os criminosos fugiram. O jovem chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

As imagens do circuito interno de segurança vão ajudar a Polícia Civil, que investiga a autoria e a motivação do crime. A Delegacia Territorial de Itabela está à frente do caso.