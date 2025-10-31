Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem é executado a tiros enquanto cortava o cabelo em barbearia na Bahia

Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi surpreendido por dupla em motocicleta

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07:51

Nicollas foi morto enquanto cortava o cabelo
Nicollas foi morto em área Crédito: Reprodução

Um jovem identificado como Nicollas Fernandes Boaventura, de 21 anos, foi morto a tiros enquanto cortava o cabelo em uma barbearia no centro de Itabela, no sul da Bahia. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (29) e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. O suspeito que estava na garupa desceu, entrou na barbearia e efetuou vários disparos contra Nicollas, que era cliente do salão e estava no momento do atendimento.

Nicollas foi morto enquanto cortava o cabelo

Nicollas foi morto em área por Reprodução
Nicollas foi morto em área por Reprodução
Nicollas foi morto em área por Reprodução
Nicollas foi morto em área por Reprodução
1 de 4
Nicollas foi morto em área por Reprodução

Após os tiros, os criminosos fugiram. O jovem chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.

As imagens do circuito interno de segurança vão ajudar a Polícia Civil, que investiga a autoria e a motivação do crime. A Delegacia Territorial de Itabela está à frente do caso.

A morte de Nicollas causou comoção nas redes sociais, onde amigos e familiares prestaram homenagens e lamentaram a tragédia. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Leia mais

Imagem - Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Saiba quem são os 16 traficantes baianos presos em megaoperação no Rio de Janeiro

Imagem - Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Morte de baiano em megaoperação no Rio expõe conexão do CV entre os estados: veja onde facção está na Bahia

Imagem - MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

MP pede interdição parcial do presídio de Feira de Santana após fugas e superlotação

Tags:

Bahia Crime Morte Execução

Mais recentes

Imagem - Bope descarta risco de bomba no aeroporto de Salvador

Bope descarta risco de bomba no aeroporto de Salvador
Imagem - Polícia isola área do aeroporto de Salvador após ameaça de bomba

Polícia isola área do aeroporto de Salvador após ameaça de bomba
Imagem - Inscrições para 4.728 vagas do Partiu Estágio encerram hoje (31); confira

Inscrições para 4.728 vagas do Partiu Estágio encerram hoje (31); confira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada