POLÍCIA

Homem é preso após atear fogo em casa durante discussão com irmão na Bahia

Caso aconteceu em Guanambi, no centro sul baiano

Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:13

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso após provocar um incêndio em uma residência na cidade de Guanambi, no centro sul da Bahia. O caso aconteceu após uma discussão do suspeito com o próprio irmão.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira (29). A casa fica na rua Alagoas, no bairro Brasília. O suspeito morava com a mãe, uma mulher de 61 anos, no local. Ninguém ficou ferido.

Agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para averiguar denúncia. Suspeito e vítimas foram encaminhados para a delegacia que atende à região para as medidas julgadas cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5