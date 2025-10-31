Acesse sua conta
Homem é preso após atear fogo em casa durante discussão com irmão na Bahia

Caso aconteceu em Guanambi, no centro sul baiano

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 10:13

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem de 37 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso após provocar um incêndio em uma residência na cidade de Guanambi, no centro sul da Bahia. O caso aconteceu após uma discussão do suspeito com o próprio irmão.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira (29). A casa fica na rua Alagoas, no bairro Brasília. O suspeito morava com a mãe, uma mulher de 61 anos, no local. Ninguém ficou ferido.

Agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para averiguar denúncia. Suspeito e vítimas foram encaminhados para a delegacia que atende à região para as medidas julgadas cabíveis.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Guanambi.

Tags:

