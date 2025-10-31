SUSTENTABILIDADE

Mutirões retiram 3,5 toneladas de lixo e recuperam manguezais

Mais de 500 pessoas participaram das ações em três cidades da Região Metropolitana, que contou ainda com o plantio de 2,2 mil mudas na Baía de Todos-os-Santos

Donaldson Gomes

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:02

Mais de 500 pessoas contribuiram com as ações de limpeza dos manguezais e o plantio de mudas Crédito: Divulgação

Uma ação do projeto Acelera Pesca promovou uma série de multirões de limpeza, que recolheram 3,5 toneladas de lixo e recuperaram manguezais na Baía de Todos-os-Santos. O projeto, promovido pela a Acelen e a AVSI Brasil, que está em seu segundo ano e apoia 15 organizações de pesca, também promoveu o plantio de mudas em comunidades pesqueiras de Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus, onde a pesca artesanal é parte essencial da cultura e do sustento de centenas de famílias. As ações, realizadas em outubro, reafirmam a responsabilidade da companhia com a preservação dos manguezais da Baía de Todos-os-Santos, que em 1º de novembro, celebra o aniversário de sua descoberta.

As ações tiveram início em Candeias, com a participação de 172 pescadores, marisqueiras e moradores, que retiraram 1,8 tonelada de resíduos do manguezal e plantaram 700 mudas de mangue preto no distrito de Passé. Em São Francisco do Conde, foram 179 participantes, 573 kg de resíduos coletados e 1.000 mudas plantadas. Já em Madre de Deus, 150 moradores removeram 1,2 tonelada de lixo e plantaram 500 mudas. Ao todo, 501 pessoas contribuíram para o plantio de 2.200 mudas e a retirada de 3,5 toneladas de lixo do ecossistema local.

Com o apoio da AVSI Brasil, as iniciativas foram definidas a partir do diálogo contínuo com pescadores e marisqueiras do entorno da Refinaria de Mataripe, ampliando os gestos de preservação dos territórios onde a Acelen atua.

“A transição energética só faz sentido se vier acompanhada da transformação social e do cuidado com a faixa costeira. Estamos colhendo resultados porque trabalhamos ao lado de quem conhece a fundo o manguezal. Os números se refletem em qualidade de vida e dignidade para quem vive do mar, especialmente em uma Baía de Todos-os-Santos tão rica em história, natureza e modos de vida que precisam ser preservados”, afirma João Raful, vice-presidente de Recurso Humanos da Acelen.

O reconhecimento às ações da Acelen em prol das comunidades pesqueiras tem sido constante, resultado de um movimento que une escuta ativa, investimento social e preservação ambiental.