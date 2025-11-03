Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três pessoas morrem afogadas em destino turístico da Bahia no fim de semana

Casos aconteceram em praia e rio no município baiano

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:45

Vítimas morreram após afogamentos
Vítimas morreram após afogamentos no sábado (1º) e no domingo (2) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três pessoas morreram afogadas no último final de semana em Itacaré, destino turístico no litoral sul da Bahia.

Antônio Silva Lemos, de 56 anos, e Carlos Pereira da Silva Neto, de 30, desapareceram no sábado (1º), após se afogarem ao tentar salvar uma criança chamada Lucca no Rio das Contas, em uma comunidade ribeirinha na zona rural do município. Os corpos das vítimas foram encontrados no domingo (2). A criança está internada em estado grave no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié.

De acordo com o chamado recebido pelo Corpo de Bombeiros, Lucca, Antônio Silva e Carlos Pereira eram da mesma família. A equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, de Ilhéus, foi acionada por volta de 16h40 para prestar socorro. No chamado, a solicitante relatou que os três estavam em um barco, que virou.

Três pessoas morreram afogadas em Itacaré no último final de semana

Renner Amaral Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Renner Amaral Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Antônio Silva Lemos por Reprodução
Carlos Pereira da Silva Neto por Reprodução
1 de 4
Renner Amaral Oliveira por Reprodução/Redes sociais

O corpo de Carlos Pereira da Silva Neto foi encontrado pela tarde, a cerca de dois quilômetros do local do afogamento. Ele era subgerente de uma farmácia da cidade. Através das redes sociais, o estabelecimento lamentou o falecimento do funcionário.

“Carlos perdeu a vida em um ato de bravura e coragem, ao tentar salvar uma criança vítima de afogamento. Seu gesto heroico permanecerá para sempre em nossa memória. Neste momento de imensa dor, a Farmácia Indiana se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando todo o apoio necessário à família e à equipe da loja para atravessar este momento tão difícil. Que sua dedicação, bondade e coragem sejam lembradas com o mesmo carinho que sempre demonstrou em sua trajetória conosco”, disse, em nota.

Já Renner Amaral Oliveira, de 24 anos, natural de Vitória da Conquista, visitava Itacaré em uma excursão e se afogou após ser surpreendido por uma correnteza na Praia do Havaizinho, no domingo. Ele havia chegado ao local por volta das 7h30 da manhã, quando o incidente aconteceu. 

O jovem era técnico em informática. Em abril deste ano, ele fez uma publicação no Instagram com fotos em uma praia do município. "Itacaré, meu refúgio de paz", escreveu na legenda.

Em nota, a Prefeitura de Itacaré lamentou as mortes e ressaltou que o “horário de atuação dos salva-vidas nas praias urbanas e rurais é das 09h às 17h”. Segundo a gestão, a cidade não registrava óbitos por afogamentos há mais de 10 anos. “A gestão reforça a importância de seguir as orientações dos salva-vidas e evitar banhos em locais desconhecidos ou de risco”, informou.

Leia mais

Imagem - Pai é preso suspeito de atirar sete vezes contra filho de 14 anos na Bahia

Pai é preso suspeito de atirar sete vezes contra filho de 14 anos na Bahia

Imagem - Bradesco é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a funcionários que trabalharam sem segurança

Bradesco é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil a funcionários que trabalharam sem segurança

Imagem - Falso policial civil é preso por agredir e estuprar garotas de programa na Bahia

Falso policial civil é preso por agredir e estuprar garotas de programa na Bahia

Tags:

Bahia Afogamento

Mais recentes

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará
Imagem - Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada