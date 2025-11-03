LUTO

Três pessoas morrem afogadas em destino turístico da Bahia no fim de semana

Casos aconteceram em praia e rio no município baiano

Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 16:45

Vítimas morreram após afogamentos no sábado (1º) e no domingo (2) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Três pessoas morreram afogadas no último final de semana em Itacaré, destino turístico no litoral sul da Bahia.

Antônio Silva Lemos, de 56 anos, e Carlos Pereira da Silva Neto, de 30, desapareceram no sábado (1º), após se afogarem ao tentar salvar uma criança chamada Lucca no Rio das Contas, em uma comunidade ribeirinha na zona rural do município. Os corpos das vítimas foram encontrados no domingo (2). A criança está internada em estado grave no Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), em Jequié.

De acordo com o chamado recebido pelo Corpo de Bombeiros, Lucca, Antônio Silva e Carlos Pereira eram da mesma família. A equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, de Ilhéus, foi acionada por volta de 16h40 para prestar socorro. No chamado, a solicitante relatou que os três estavam em um barco, que virou.

O corpo de Carlos Pereira da Silva Neto foi encontrado pela tarde, a cerca de dois quilômetros do local do afogamento. Ele era subgerente de uma farmácia da cidade. Através das redes sociais, o estabelecimento lamentou o falecimento do funcionário.



“Carlos perdeu a vida em um ato de bravura e coragem, ao tentar salvar uma criança vítima de afogamento. Seu gesto heroico permanecerá para sempre em nossa memória. Neste momento de imensa dor, a Farmácia Indiana se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando todo o apoio necessário à família e à equipe da loja para atravessar este momento tão difícil. Que sua dedicação, bondade e coragem sejam lembradas com o mesmo carinho que sempre demonstrou em sua trajetória conosco”, disse, em nota.

Já Renner Amaral Oliveira, de 24 anos, natural de Vitória da Conquista, visitava Itacaré em uma excursão e se afogou após ser surpreendido por uma correnteza na Praia do Havaizinho, no domingo. Ele havia chegado ao local por volta das 7h30 da manhã, quando o incidente aconteceu.

O jovem era técnico em informática. Em abril deste ano, ele fez uma publicação no Instagram com fotos em uma praia do município. "Itacaré, meu refúgio de paz", escreveu na legenda.