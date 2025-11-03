Falso policial civil é preso por agredir e estuprar garotas de programa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:35
Um homem de 33 anos foi preso no domingo (2) no bairro Pedra do Descanso, em Feira de Santana, a 130km de Salvador, por suspeita de lesão corporal e estupro cometidos contra garotas de programa. De acordo com as investigações, o investigado contratava os serviços das vítimas e, ao final, deixava de efetuar o pagamento, passando a ameaçá-las e a se identificar falsamente como policial civil, com o objetivo de intimidá-las.
Em um dos casos, o autor atirou a vítima de um veículo em movimento, após ela se recusar a manter relação sexual. A mulher sofreu ferimentos graves e foi abandonada em via pública durante a madrugada. Em outro episódio, ele é apontado como responsável por agredir e violentar sexualmente outra mulher, repetindo a falsa alegação de ser investigador de polícia.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O trabalho de inteligência realizado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Feira de Santana constatou que o homem possui extenso histórico, incluindo registros por extorsão, ameaça, falsa identidade, uso de documento falso, lesão corporal em contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.
A prisão foi cumprida em decorrência de mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca local. A ação contou com o apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Sertão) e do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).