Pai é preso suspeito de atirar sete vezes contra filho de 14 anos na Bahia

Homem de 27 anos foi preso no último domingo (2); garoto foi atingido nas pernas e no abdômen

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 15:35

Homem foi preso em bairro próximo
Caso aconteceu em Itapetinga, no sudoeste da Bahia Crédito: Polícia Civil/Ascom

Um homem de 27 anos foi preso sob suspeita de tentativa de homicídio contra o próprio filho, um adolescente de 14 anos. O crime aconteceu no sábado (1º), no bairro Morada do Parque, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Civil, o garoto foi atingido por sete disparos, seis nas pernas e um de raspão no abdômen dentro da casa onde morava com o pai. Inicialmente, familiares informaram que o adolescente teria sido vítima de uma tentativa de assalto, mas a polícia descartou a hipótese após realizar perícias no local.

Durante a investigação, foram localizadas manchas de sangue em diversos cômodos da casa e estojos de munição calibre 380, confirmando a ocorrência no interior do imóvel. Pouco tempo depois, os agentes receberam a denúncia de que o suspeito estaria escondido em uma casa no bairro Vila Rosa.

Com a chegada da polícia, o homem tentou se desfazer de um revólver calibre 38, com duas munições intactas, mas foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Territorial de Itapetinga.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, nem sobre o estado de saúde do adolescente baleado. A arma foi apreendida e agora a Polícia Civil investiga o caso.

