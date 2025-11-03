CRIME

Corpo de homem decapitado é encontrado ao lado de facão no Recôncavo Baiano

Vítima foi identificada como Rodrigo Nascimento de Jesus

Wendel de Novais

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 09:25

O corpo de um homem identificado como Rodrigo Nascimento de Jesus foi encontrado sem a cabeça no município de São Félix, no Recôncavo Baiano, na manhã de domingo (2). O caso foi registrado na área central da cidade, no bairro Salva-Vidas, onde os policiais localizaram também um facão que teria sido utilizado para decapitar a vítima.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso e informou que agentes da 20ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados através de denúncia. No local, eles encontraram Rodrigo sem sinais vitais. A área foi isolada pelos agentes para atuação do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez perícia e remoção do corpo.

A partir da perícia, o crime será investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus. Apesar de nenhum suspeito ter sido preso até o momento, a Polícia Civil destacou por meio de nota que diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e motivação do assassinato.

Não há ainda indícios de envolvimento do tráfico na morte, mas, nos últimos meses, a região do Recôncavo Baiano vem enfrentando uma escalada de violência marcada pela disputa entre facções rivais, sobretudo nos municípios de Cachoeira e São Félix. O CORREIO chegou a mostrar uma suposta proibição de circulação entre as cidades.