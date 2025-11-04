CRIME

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Vinícius Samuel Silva, 28 anos, fugia após assaltar uma farmácia

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:48

Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Vinícius Samuel Silva, 28 anos, morreu após bater o carro que dirigia em um caminhão, no sábado (1º), na BA-409, em Conceição do Coité, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, Vinícius era suspeito de um assalto na cidade.

De acordo com informações de policiais, ele teria roubado uma farmácia, de onde levou uma quantia e fugiu em um carro. Após o assalto, a polícia foi acionada e, ao iniciar as buscas, que um carro com a mesma descrição tinha se envolvido em um acidente na estrada, quando bateu de frente com um caminhão.

A batida teria acontecido depois de Vinícius invadir a contramão na via e se chocar com o caminhão, que estava carregado de bebidas. O suspeito ficou preso nas ferragens, foi socorrido por integrantes da Brigada Águia Resgata, mas acabou não resistindo aos ferimentos causados pelos acidentes.