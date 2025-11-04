Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Vinícius Samuel Silva, 28 anos, fugia após assaltar uma farmácia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:48

Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia
Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Vinícius Samuel Silva, 28 anos, morreu após bater o carro que dirigia em um caminhão, no sábado (1º), na BA-409, em Conceição do Coité, na Bahia. Segundo a Polícia Militar, Vinícius era suspeito de um assalto na cidade.

De acordo com informações de policiais, ele teria roubado uma farmácia, de onde levou uma quantia e fugiu em um carro. Após o assalto, a polícia foi acionada e, ao iniciar as buscas, que um carro com a mesma descrição tinha se envolvido em um acidente na estrada, quando bateu de frente com um caminhão.

Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia

Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia por Reprodução
Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia por Reprodução
Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia por Reprodução
Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia por Reprodução
1 de 4
Vinícius morreu em acidente após roubar farmácia por Reprodução

A batida teria acontecido depois de Vinícius invadir a contramão na via e se chocar com o caminhão, que estava carregado de bebidas. O suspeito ficou preso nas ferragens, foi socorrido por integrantes da Brigada Águia Resgata, mas acabou não resistindo aos ferimentos causados pelos acidentes.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Leia mais

Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Imagem - Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Imagem - Corpo de homem decapitado é encontrado ao lado de facão no Recôncavo Baiano

Corpo de homem decapitado é encontrado ao lado de facão no Recôncavo Baiano

Tags:

Crime Acidente Polícia Morte

Mais recentes

Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará
Imagem - Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais
Imagem - Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

Ex-sargento do Exército é preso por extorsão mediante sequestro em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada