Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Suspeito se apresentou à polícia após o crime e foi preso

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:26

Um adolescente identificado como Simão Sebna de Souza Santos, de 16 anos, foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante um encontro de motociclistas em Serra do Ramalho, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na manhã de domingo (2), na praça central da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma confusão ocorrida pouco antes do ataque. Um suspeito se apresentou à polícia após o ocorrido e foi preso.

O corpo do adolescente foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. As outras vítimas feridas foram socorridas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.