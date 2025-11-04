Ataque a tiros deixa adolescente morto e dois feridos em encontro de motoqueiros na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 07:26
Um adolescente identificado como Simão Sebna de Souza Santos, de 16 anos, foi morto e outras duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio durante um encontro de motociclistas em Serra do Ramalho, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na manhã de domingo (2), na praça central da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por uma confusão ocorrida pouco antes do ataque. Um suspeito se apresentou à polícia após o ocorrido e foi preso.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O corpo do adolescente foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. As outras vítimas feridas foram socorridas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.
A polícia investiga as circunstâncias da briga e do tiroteio.