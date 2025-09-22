Acesse sua conta
Bahia está na lista dos estados mais perigosos para dirigir: veja ranking completo

Levantamento é do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV)

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:44

Confira os radares na BR-324
BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Bahia está na lista dos estados mais perigosos para dirigir, de acordo com o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). O estado baiano é o sétimo pior na lista de estados menos seguros para os motoristas. O estudo, chamado Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança (IRIS), avaliou os 26 estados e o DF, este último é a unidade federativa mais segura para os condutores.

A metodologia do estudo se baseia nos seis pilares do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que incluem desde gestão do trânsito e condições das vias até segurança veicular, educação, fiscalização e indicadores de mortalidade.

O Distrito Federal liderou em gestão de segurança e fiscalização. O Amazonas registrou as piores notas em infraestrutura e fiscalização.

Por outro lado, estados com baixos índices, como Ceará, Rio de Janeiro e Bahia, podem estar enfrentando déficit de fiscalização, e não necessariamente melhores comportamentos no trânsito, diz documento do Observatório.

