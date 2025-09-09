TRÂNSITO

Dúvida no trânsito: aprenda a diferença entre o E com 1 ou 2 faixas vermelhas

Motoristas costumam confundir os sinais, mas a explicação é simples

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08:26

Uma placa permite parar, a outra não autoriza nem encostar o carro Crédito: Imagem gerada por IA

No trânsito, um detalhe mal interpretado pode gerar multas e transtornos. É o caso das placas com a letra “E”, que, apesar de parecidas, trazem orientações bem diferentes.

Enquanto uma permite paradas rápidas, a outra não autoriza sequer alguns segundos de imobilização. A diferença parece pequena, mas tem grande impacto na circulação.

E aí surge a dúvida: em que momento é permitido apenas parar o carro e quando não se pode nem reduzir a velocidade para encostar? A resposta está no Código de Trânsito Brasileiro e nas regras de tempo.

O que quer dizer o “E” com uma faixa

A placa com o “E” cortado por uma faixa vermelha proíbe estacionar. Isso significa que o motorista não pode manter o carro parado de forma prolongada, mesmo dentro do veículo.

Apesar disso, é permitido parar por poucos segundos para embarque ou desembarque de passageiros, desde que não atrapalhe o tráfego da via.

Deixar o carro estacionado em locais assim, ainda que por pouco tempo, pode render multa e prejudicar a fluidez do trânsito.

O que indica o “E” com duas faixas

Já quando o “E” aparece com duas faixas vermelhas cruzadas, o sinal é categórico: não é permitido parar nem estacionar. Nem por instantes o carro pode ser imobilizado.

Essas placas aparecem em áreas críticas, como esquinas, faixas de pedestres e pontos de grande movimento, onde parar representa risco de acidentes.

Nesse cenário, até desembarcar um passageiro é proibido. A regra garante que a via siga livre e segura para todos.

Qual é a diferença entre parar e estacionar

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, parar significa imobilizar o carro por tempo mínimo, apenas para embarque ou desembarque. É algo rápido, sem permanência.

Já estacionar é deixar o veículo parado por mais tempo, mesmo com motor ligado, como quando se espera alguém voltar de um local.