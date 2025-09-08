Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador tem três acidentes de trânsito e quatro feridos em menos de seis horas

Vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:36

Acidente provoca congestionamento em Salvador
Acidente provoca congestionamento na Calçada, em Salvador Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Salvador registrou ao menos três acidentes de trânsito nas últimas seis horas. O último deles ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (8), no bairro de Mussurunga. Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro no final de linha do bairro. Nas outras ocorrências, quatro vítimas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. 

De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente no bairro de Mussurunga ocorreu por volta das 16h50. Uma motocicleta colidiu com uma carro, deixando o condutor do primeiro veículo ferido. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há atualizações sobre seu estado de saúde. 

Leia mais

Imagem - Acidente entre ônibus e moto provoca congestionamento na Calçada

Acidente entre ônibus e moto provoca congestionamento na Calçada

Imagem - Homem é morto dentro de casa em Simões Filho

Homem é morto dentro de casa em Simões Filho

Imagem - Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

Paciente em surto psiquiátrico invade base do Samu em Salvador

No final do viaduto Nelson Dahia, próximo à ligação com a Avenida Tancredo Neves, uma batida envolvendo dois veículos pequenos e uma van dos Correios foi registrada por volta das 14h. Uma pessoa apresentou ferimentos leves. A colisão gerou um engarrafamento na região, pois, segundo o órgão de trânsito, houve uma demora na liberação da via porque um dos veículos vazou óleo, sendo necessária a ação da Limpurb.

Cerca de 20 minutos depois, a Transalvador foi acionada em virtude outro acidente registrado ainda na tarde desta segunda-feira na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, no bairro da Calçada. Um ônibus e uma motocicleta colidiram em frente ao Edifício Jequitaia. As duas pessoas que estavam na moto tiveram ferimentos e um deles chegou a ficar embaixo do ônibus até a chegada do serviço de urgência. Ambos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) após receber os primeiros socorros no local.

O acidente gerou um congestionamento na região, que só foi liberada após a remoção dos veículos, depois das 16h. 

Ainda segundo o NOA, os pontos de congestionamento em Salvador, por volta das 18h, eram: região do shopping da Bahia, Avenida Paralela sentido Aeroporto e Avenida Bonocô sentido BR-324.

Mais recentes

Imagem - Como estimular a leitura e a escrita para os filhos na infância

Como estimular a leitura e a escrita para os filhos na infância
Imagem - Acidente entre ônibus e moto provoca congestionamento na Calçada

Acidente entre ônibus e moto provoca congestionamento na Calçada
Imagem - Caravana do Bebê acontece em Salvador com peças a partir de R$ 4,99

Caravana do Bebê acontece em Salvador com peças a partir de R$ 4,99

MAIS LIDAS

Imagem - Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia
01

Supostos traficantes exigem Pix e ameaçam matar moradores na Bahia

Imagem - 3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários
02

3 signos terão sorte financeira em setembro e podem até ficar milionários

Imagem - Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas
03

Jovem de 18 anos é morta a tiros dentro de casa em Brotas

Imagem - Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador
04

Metrô Bahia abre vaga de operadora de trem para mulheres em Salvador