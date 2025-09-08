PERIGO

Salvador tem três acidentes de trânsito e quatro feridos em menos de seis horas

Vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 18:36

Acidente provoca congestionamento na Calçada, em Salvador Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Salvador registrou ao menos três acidentes de trânsito nas últimas seis horas. O último deles ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (8), no bairro de Mussurunga. Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro no final de linha do bairro. Nas outras ocorrências, quatro vítimas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

De acordo com o Núcleo de Operação Assistida (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente no bairro de Mussurunga ocorreu por volta das 16h50. Uma motocicleta colidiu com uma carro, deixando o condutor do primeiro veículo ferido. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há atualizações sobre seu estado de saúde.

No final do viaduto Nelson Dahia, próximo à ligação com a Avenida Tancredo Neves, uma batida envolvendo dois veículos pequenos e uma van dos Correios foi registrada por volta das 14h. Uma pessoa apresentou ferimentos leves. A colisão gerou um engarrafamento na região, pois, segundo o órgão de trânsito, houve uma demora na liberação da via porque um dos veículos vazou óleo, sendo necessária a ação da Limpurb.

Cerca de 20 minutos depois, a Transalvador foi acionada em virtude outro acidente registrado ainda na tarde desta segunda-feira na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, no bairro da Calçada. Um ônibus e uma motocicleta colidiram em frente ao Edifício Jequitaia. As duas pessoas que estavam na moto tiveram ferimentos e um deles chegou a ficar embaixo do ônibus até a chegada do serviço de urgência. Ambos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE) após receber os primeiros socorros no local.

O acidente gerou um congestionamento na região, que só foi liberada após a remoção dos veículos, depois das 16h.