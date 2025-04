CARRO DE LUXO

Homem compra BMW, não paga e acaba detido em blitz

Veículo foi apreendido; dentro do carro a polícia encontrou R$ 14.137

Um homem que adquiriu uma BMW e não pagou pelo veículo foi flagrado durante uma fiscalização no quilômetro 677 da BR-116, nas proximidades do município de Jequié, no sudoeste baiano. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da BMW foi flagrado por volta das 10h desta segunda-feira (7). O veículo foi apreendido e o suspeito foi conduzido por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) e apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Jequié. O veículo e a quantia de R$ 14.137,00 encontrada em seus pertences também foram apresentados à autoridade policial para os devidos encaminhamentos. >