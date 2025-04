CASO MUITO INCOMUM

Quais as possíveis causas da morte de bebê que morreu após tomar vacinas? Pediatra explica o que pode ter acontecido

Recém-nascido teve mal estar após tomar imunizantes de rotina

Ainda não se sabe o que causou a morte do bebê de dois meses que morreu depois de tomar vacinas de rotina nesta segunda-feira (28) na Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltês, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Brian Vinícius Morais Primo apresentou mal-estar após a aplicação dos imunizantes. >

Reações leves são comuns e um bom sinal

Nahass explica que as reações a esses tipos de vacinas são “relativamente altas no que se refere a reações leves e locais.” As mais comuns são dor, vermelhidão e inchaço no local da injeção no caso das injetáveis. Quando atinge o corpo inteiro, pode ocorrer febre baixa - mais comum com a pentavalente. Além de irritabilidade, choro, sonolência e agitação ou vômito e diarreia leves, no caso do rotavírus.>