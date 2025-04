SAÚDE

Caso raro: bebê de dois meses morre após ser vacinado em Salvador

Especialista reforça importância da vacinação nos primeiros anos de vida

Maysa Polcri

Publicado em 29 de abril de 2025 às 09:11

Caso será investigado pela Polícia Civil Crédito: Edgard Copque/Divulgação

Um bebê de dois meses morreu após tomar três vacinas de rotina na Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltês, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (28). Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lamentou o episódio e disse que a morte está sendo investigada. >

O bebê foi levado pela mãe à unidade de saúde para imunização com as vacinas direcionadas para sua idade: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente. Após a aplicação das vacinas, o bebê começou a apresentar mal-estar. A equipe da unidade realizou esforços para salvar a vida da criança, com apoio do Serviço Médico de Urgência (Samu), mas ela não resistiu. >

Segundo a SMS, o processo de investigação está sendo conduzido com apoio da Vigilância em Saúde e dos órgãos competentes. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da localidade, que apura o caso. O corpo do bebê foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).>

A médica infectologista pediátrica Anne Layze Galastri, especialista em vacinas, explica que a perícia deverá determinar a causa da morte e se houve relação com as vacinas. "É preciso aguardar a investigação da equipe do IML para compreender melhor em que contexto essa criança acabou, infelizmente, perdendo a vida", diz. Uma das possibilidades é que o bebê tenha sido vítima de anafilaxia, reação alérgica grave que pode ser fatal. >

Anne Layze Galastri, que integra a Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape), ressalta que o caso não deve ser utilizado para colocar em dúvida a vacinação. "Não altera em nada a questão da vacinação. O calendário vacinal de todas as outras crianças e jovens devem ser cumpridos, de acordo com cada faixa etária e necessidade", completa a médica. >

A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador destaca que as vacinas são seguras. "Reforçamos que todas as vacinas aplicadas na rede pública seguem rigorosamente os padrões de qualidade e segurança determinados pelo Ministério da Saúde", pontua. Veja a nota completa da SMS abaixo: >

"A Secretaria Municipal de Saúde vem a público, com profundo pesar, lamentar a triste e irreparável perda do bebê nas dependências da Unidade de Saúde da Família (USF) Aristides Maltês, no bairro de São Cristóvão, na tarde desta segunda-feira (28/4), após a administração de vacinas de rotina. Toda a equipe da unidade está profundamente consternada, pois dedica diariamente seus esforços para cuidar com zelo e responsabilidade de cada paciente. >

O lactente foi levado pela sua genitora à unidade de saúde para imunização com as vacinas preconizadas para a idade de 02 meses: rotavírus, por via oral e as injetáveis, pneumocócica e pentavalente. Após a imunização, iniciou-se mal-estar. Todos os esforços para salvar a vida da criança foram empenhados pelas equipes de saúde do próprio posto, bem como com o apoio dos profissionais do Samu, no entanto, sem êxito.>

Reforçamos que todas as vacinas aplicadas na rede pública seguem rigorosamente os padrões de qualidade e segurança determinados pelo Ministério da Saúde.>

Todo o processo está sendo conduzido com a seriedade e transparência que a situação exige, com apoio da Vigilância em Saúde e dos órgãos competentes. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia Territorial da localidade para acionamento do Instituto Médico Legal (IML). O corpo será levado para a perícia para identificação da causa da morte.>