CONSELHO TUTELAR

Pastor de 15 anos que se diz profeta é proibido de pregar e suspende agenda

Miguel Oliveira foi alvo de diversas críticas nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:48

Pastor jovem ganhou popularidade nas redes sociais Crédito: Reprodução

O missionário de 15 anos, Miguel Oliveira, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas por tempo indeterminado. Assim, toda a agenda de eventos do jovem está suspensa. Ele ainda precisará ficar afastado da redes sociais, visto que foi proibido de postar vídeos de pregações e revelações. >

As medidas foram impostas em reunião entre os pais do adolescente, servidores do órgão público e o pastor da congregação Assembléia de Deus Avivamento Profético, Marcio Silva. Com a nova rotina, ele retornará às aulas presenciais, uma vez que antes ele estudava de forma online.>

Segundo o portal Assembleianos de Valor, especializado em notícias do mundo gospel, de início, o adolescente não aceitou bem a mudança e gostaria de continuar pregando. >

A mudança vem em meio a diversas críticas que o missionário tem recebido nas redes sociais. Miguel Oliveira virou alvo de ameaças após trechos de suas pregações viralizarem na internet. Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”.>

Nas páginas do jovem, pessoas afirmam que ele precisa levar um “susto”, uma “lição”, e conclamam seus críticos a fazerem com que ele pare com sua atuação em cultos neopentecostais. >

Miguel ainda não se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. >