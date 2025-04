PREGAÇÕES E PROFECIAS

Prodígio na fé: veja quem são os pastores mirins mais conhecidos do Brasil

Pregadores costumam "nascer na igreja" e palestrar desde pequenos

A popularidade do missionário Miguel Oliveira, de 15 anos, que prega em igrejas, fala "em línguas" e faz profecias sobre a vida dos fieis, jogou luzes sobre um grupo de crianças que ganharam notoriedade nas redes sociais por tomar o púlpito da igreja e palestrar. >

Esse tipo de atividade é até comum nos templos evangélicos, sobretudo, para denominações neopentecostais. Nesses lugaes, as crianças são orientadas a ajudar no ministério, seja cantando ou até mesmo pregando. O fenômeno chamou atenção nas redes porque alguns desses adolescentes já acumulam mais de 1 milhão de seguidores e conseguem lucrar com a fama. >