SALVADOR

Adolescente morre após abordagem da Polícia Militar no Uruguai, diz família

Garoto foi identificado como Kauã Araújo do Santos

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2025 às 12:32

Símbolo feito por adolescente é da Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI) Crédito: Reprodução

Um adolescente de 15 anos, identificado como Kauã Araújo do Santos, morreu depois de passar após ter sido detido por policiais militares no bairro do Uruguai, em Salvador, segundo a família. Ele teria sido espancado na última quinta-feira (24). O óbito foi confirmado na última terça-feira (29). A Polícia Militar diz que não há registro da ocorrência. >

De acordo com uma conhecida da família, Nilzete Sena, o garoto saiu da escola pela manhã com dois amigos em direção a uma igreja do Uruguai, conhecida como ‘igrejinha’. Agentes da PM teriam colocado Kauã em uma viatura sem justificativas. Ainda segundo a mulher, o adolescente voltou para casa no final da tarde e informou que foi espancado. >

“Levaram ele, botaram ele no carro e levaram. Quando ele chegou (em casa), ele disse que tinha apanhado muito. Ele estava morrendo de dor. Onde pegava nele, ele sentia dor. Quando ele chegou, ele estava pálido, todo branco, o rosto dele tava todo branco”, disse. Kauã morava com a avó. >

Segundo Nilzete, Kauã acordou sem a fala na sexta-feira (25). “De sexta para sábado, de madrugada, ele acordou todo mijado, se batendo e com os olhos virados”, disse. O garoto foi levado para a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Santo Antônio, no bairro de Roma, no sábado (26). No mesmo dia ele foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula. A morte foi confirmada na terça-feira (29). >

“Ele era um menino quieto, calmo, respeitador. Não era um menino errado. Poderia ser o meu filho. Porque o meu filho vai para igrejinha arrancar manga, fica ali na igrejinha, então poderia ser o meu filho”, disse Nilzete. Segundo ela, o garoto é muito calado e só relatou que foi agredido. Kauã completaria 16 anos nesta quarta-feira (30). >