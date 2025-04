CENTRO NORTE

Padrasto vai à delegacia denunciar enteada de 12 anos e acaba preso por estupro na Bahia

Caso aconteceu na cidade de Ipirá, no Centro Norte baiano

Um homem acusado de estuprar a enteada de 12 anos foi preso em Ipirá, no Centro Norte da Bahia, após tentar dissimular a autoria do crime. O caso ocorreu na última segunda-feira (28), no bairro de Nova Esperança. >