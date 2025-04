VIOLÊNCIA

Mulher é morta na frente dos três filhos no sul da Bahia; filha de 11 anos é baleada

Ana Carla Coitinho dos Santos foi assassinada em Coaraci

Uma mulher de 36 anos, identificada como Ana Carla Coitinho dos Santos, foi morta a tiros na frente dos três filhos em Coaraci, no sul da Bahia. O crime aconteceu no último sábado (26), no bairro Barimbau III. >