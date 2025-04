CONSÓRCIO NORDESTE

Lobista de respiradores para covid citou influência na gestão Rui Costa, segundo PF

Verba para ventiladores bancou até compra de carros

A Polícia Federal obteve diálogos de telefone celular que reforçam as suspeitas de que um lobista intermediou um contrato fraudulento para compra de respiradores feito em 2020 pelo Consórcio Nordeste – então presidido ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil, Rui Costa. As informações são do UOL. >