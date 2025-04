HORROR

Cardiologista é preso após congelar cães mortos em freezer

Prisão ocorreu após denúncias anônimas apontarem condições irregulares na residência do médico

Um médico cardiologista foi preso acusado de praticar maus-tratos contra animais em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, na manhã de terça-feira (29). A prisão ocorreu após denúncias anônimas apontarem condições irregulares em uma residência na Rua Pedro Álvares Cabral, no bairro Canaã. As informações são da CNN. >