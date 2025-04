GRANDE SALVADOR

Polícia desarticula organização criminosa especializada em desvio de combustíveis

Mandados judiciais foram cumpridos em São Sebastião do Passé e Camaçari

A Polícia Civil cumpriu mandados judiciais contra integrantes de uma organização criminosa especializada no desvio de combustíveis em Camaçari e São Sebastião do Passé, na Grande Salvador, na terça-feira (29). >

Já em São Sebastião, os policiais da 37ª Delegacia Territorial cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão. Um homem de 30 anos foi localizado em via pública na Avenida Presidente Dutra, no bairro Jangada. Com ele, foram apreendidos um aparelho celular, contratos e recebidos. O material será periciado. >

Os investigados foram submetidos aos exames de praxe e ficaram à disposição da Justiça. Os entorpecentes e as munições apreendidas foram encaminhados à perícia. A operação faz parte de um ação integrada entre as Polícias Civis da Bahia e de Alagoas, com foco no combate à atuação de organizações criminosas interestaduais. >