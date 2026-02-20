Acesse sua conta
Salvador perde 19 agências bancárias em um ano; veja quais

Capital concentra 39,6% de todos os bancos fechados na Bahia em 2025

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 17:16

Agência do Santander desativada no Centro de Salvador
Agência do Santander desativada no Centro de Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

Salvador encerrou 2025 com 19 agências bancárias a menos, segundo o Relatório de Agências Bancárias 2025, elaborado pelo Sindicato dos Bancários da Bahia Os dados mostram que a capital concentra 39,6% de todos os fechamentos registrados no estado ao longo do ano passado

O Itaú lidera o número de fechamentos na capital, com nove unidades desativadas. Em seguida aparecem o Santander, com sete, e a Caixa Econômica Federal, com três. As agências desativadas estão distribuídas em diferentes bairros da cidade, como Barra, Cabula, Cajazeiras, Imbuí, Pituba, Tancredo Neves, entre outros. 

Agências fechadas na Bahia em 2025

Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia
1 de 4
Agências fechadas na Bahia em 2025 por Sindicato dos Bancários da Bahia

Agências fechadas em Salvador em 2025

Itaú 

Imbuí (3217)
Farol da Barra (0705)
Pituba (0334)
Tancredo Neves (3214)
Brotas (2057)
Itaigara (1599)
Personnalité Graça (6398)
Cajazeiras (8432)
Cabula (7360)

Santander 

Manoel Dias (2291)
Mercês (3041)
São Pedro (4590)
Porto Barra I (4669)
Porto Barra (0830)
Alphaville II (0969)
Alphaville I (1916)

Caixa Econômica Federal

Shopping Barra (2218)
Garibaldi Prime (4774)
Parque de Pituaçu (4798)

O CORREIO teve acesso ao relatório produzido pelo Sindicato dos Bancários, que mostra com números o que muitos baianos já sabem: conseguir atendimento bancário presencial está cada vez mais difícil. Foram 48 agências fechadas e duas abertas ao longo do ano passado na Bahia. O estado possui 756 agências em atividade.

Com as reduções, clientes relatam maior concentração de atendimentos nas unidades remanescentes, especialmente em bairros com forte atividade comercial e residencial. Enquanto isso, as empresas alegam diminuição na busca por atendimentos presenciais e o fortalecimento de serviços digitais. 

O Sindicato dos Bancários da Bahia, no entanto, defende que o formato não substitui as agências tradicionais. "Os fechamentos de agências tem causado vários prejuízos para a população, principalmente, de baixa renda que não tem acesso aos serviços bancários", afirma Ronaldo Ornelas, diretor da entidade.

O Itaú Unibanco disse, em nota, que "vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada". A empresa afirma ainda que "cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia".

"Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira", afirma.

Já o Santander fechou oito agências na Bahia, segundo o relatório do Sindicato dos Bancários. Sete delas eram instaladas na capital e uma na cidade de Barreiras, no oeste do estado. O banco foi procurado, mas não se manifestou até esta publicação.

A Caixa Econômica Federal teve quatro agências fechadas, segundo o documento, sendo três delas localizadas em Salvador e uma em Itabuna. Em nota, o banco disse que "mantém seu compromisso permanente com a qualidade do atendimento bancário oferecido à população da Bahia, contando com uma estrutura capilarizada de atendimento presencial. Atualmente, essa rede é composta por 232 agências e postos de atendimento, 802 casas lotéricas e 363 Correspondentes CAIXA Aqui (CCA)".

"O banco esclarece que o processo de adequação e dimensionamento da rede de atendimento é contínuo, tendo como objetivo elevar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços, assegurando o atendimento presencial à população e, simultaneamente, fortalecendo e ampliando os canais digitais e remotos", afirma.

