16 cidades ficam sem agência bancária após onda de fechamentos na Bahia em 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:15
A população fez protestos e decisões judiciais descentralizadas até tentaram evitar, mas o encerramento de agências bancárias na Bahia segue a todo vapor no interior do estado e na capital. Sob o pretexto de que os serviços presenciais são cada vez menos procurados, as portas são fechadas e os moradores, em alguns casos, precisam viajar para ter acesso a serviços simples, como saques. Os fechamentos em massa ao longo de 2025 fizeram com que 16 cidades ficassem sem sequer uma agência.
Os dados integram o Relatório de Agências Bancárias 2025, feito pelo Sindicato dos Bancários da Bahia. O CORREIO teve acesso ao documento, que mostra com números o que muitos baianos já sabem: conseguir atendimento bancário presencial está cada vez mais difícil. Foram 48 agências fechadas e duas abertas ao longo do ano passado na Bahia. O estado possui 756 agências em atividade.
O relatório aponta ainda que 16 dessas agências eram as únicas do município, ou seja, os moradores ficaram sem acessos aos serviços desse tipo após a saída do banco da cidade. Isso não significa que a população ficou totalmente desassistida. Correspondentes bancários distribuídos no interior atuam como intermediários das empresas, oferecendo serviços como empréstimos, pagamentos e aberturas de contas.
Agências fechadas na Bahia em 2025
O Sindicato dos Bancários da Bahia, no entanto, defende que o formato não substitui as agências tradicionais. "Os fechamentos de agências tem causado vários prejuízos para a população do interior e, principalmente, para a população de baixa renda que não tem acesso aos serviços bancários", afirma Ronaldo Ornelas, diretor da entidade.
"Isso é uma forma inaceitável de potencializar os lucros [das empresas] e reduzir seus custos a despeito de várias consequências ruins para a população e o desemprego em massa", acrescenta. Salvador perdeu 19 agências em 2025, sendo nove do Itaú, sete do Santander e três da Caixa Econômica. Os fechamentos têm provocado lotação nas unidades que ainda estão em atividade.
Todas as agências que eram as únicas de suas cidades ao serem fechadas pertenciam ao Bradesco, segundo o relatório. O banco fechou 20 unidades na Bahia em 2025, sendo que em apenas quatro delas a agência não era a única da cidade.
"Nota-se um padrão claro de eliminação de agências em municípios do interior da Bahia. À exceção da de Lauro de Freitas, todas as outras agências eram as únicas do Bradesco nos respectivos municípios, isto é, o Bradesco deixa os correntistas desses locais sem opções de atendimento em agências no seu município", pontua o documento. A reportagem procurou a empresa, que até esta publicação não se posicionou sobre os fechamentos na Bahia.
As cidades que ficaram sem bancos após a saída da empresa da cidade, segundo o relatório, são: Bonito, Buritirama, Itagimirim, Itatim, Maiquinique, Mairi, Malhada das Pedras, Olindina, Palmeiras, Pedro Alexandre, Potiraguá, Presidente Tancredo Neves, Rio do Pires, Santa Brígida, Uruçuca e Wagner.
Fechamento de agências na Bahia
Quando o único banco existe fecha as portas, os clientes são transferidos para agências de cidades próximas. O problema é que, em muitos casos, os municípios não são tão perto assim. Os correntistas do Bradesco em Olindina, por exemplo, foram transferidos para Rio Real, cidade localizada a cerca de 50 quilômetros.
Moradores como Renivalda de Oliveira sequer conhecem a cidade onde precisam buscar serviços presenciais. "Eu nem sei onde fica essa cidade. Imagina ter que ir para lá só para ir ao banco", reclamou a comerciante. A agência de Olindina foi fechada em junho, conforme noticiado pelo CORREIO.
O tema é tão polêmico que prefeituras do interior processaram o Bradesco para tentar reverter os fechamentos de agências. Uma dessas cidades foi Pedro Alexandre, onde o município conseguiu uma decisão judicial favorável para que o banco continuasse aberto, o que não foi cumprido pela empresa. Chorrochó, Palmeiras e Ubatã também ingressaram na Justiça contra o Bradesco.
Com os fechamentos de 48 unidades na Bahia, o estado inicia o ano com 214 cidades sem sequer uma única agência bancária (veja a lista completa abaixo). O número representa 51,31% de todos os 417 municípios baianos.
O Itaú é o segundo banco que mais responde por fechamentos na Bahia, atrás apenas do Bradesco. Foram 14 agências fechadas, sendo que três delas eram as únicas do Itaú no município - mas não as únicas da cidade. Nove delas foram encerradas em Salvador, em bairros como Imbuí, Barra, Pituba e Cabula.
O Itaú Unibanco disse, em nota, que "vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada". A empresa afirma ainda que "cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia".
"Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira", afirma.
Já o Santander fechou oito agências na Bahia, segundo o relatório do Sindicato dos Bancários. Sete delas eram instaladas na capital e uma na cidade de Barreiras, no oeste do estado. A Caixa Econômica Federal teve quatro agências fechadas, segundo o documento, sendo três delas localizadas em Salvador e uma em Itabuna. Ambos os bancos foram procurados, mas não se manifestaram até esta publicação. O texto será atualizado assim que houver retorno.
Abaíra
Adustina
Água Fria
Aiquara
América Dourada
Andorinha
Antas
Antônio Cardoso
Antônio Gonçalves
Aporá
Apuarema
Araçás
Aracatu
Aramari
Arataca
Aratuípe
Aurelino Leal
Banzaê
Barra do Rocha
Barro Alto
Barro Preto
Barrocas
Biritinga
Boa Nova
Boa Vista do Tupim
Bom Jesus da Serra
Boninal
Bonito
Brejões
Brejolândia
Brotas de Macaúbas
Buritirama
Caatiba
Cabaceiras do Paraguaçu
Caém
Caetanos
Cairu
Caldeirão Grande
Campo Alegre de Lourdes
Canápolis
Canarana
Candeal
Canudos
Capela do Alto Alegre
Caraíbas
Caravelas
Cardeal da Silva
Catolândia
Caturama
Central
Chorrochó
Cocos
Conceição da Feira
Contendas do Sincorá
Cordeiros
Coronel João Sá
Cotegipe
Cravolândia
Cristópolis
Dom Basílio
Dom Macedo Costa
Elísio Medrado
Érico Cardoso
Fátima
Feira da Mata
Filadélfia
Firmino Alves
Floresta Azul
Gavião
Gentio do Ouro
Glória
Gongogi
Governador Mangabeira
Guajeru
Guaratinga
Heliópolis
Ibiassucê
Ibicuí
Ibipitanga
Ibiquera
Ibirapitanga
Ibirapuã
Ibitiara
Ibititá
Ichu
Igaporã
Igrapiúna
Irajuba
Iramaia
Itagimirim
Itaju do Colônia
Itaguaçu da Bahia
Itanagra
Itapé
Itapebi
Itapitanga
Itaquara
Itatim
Itororó
Iuiú
Jaborandi
Jacaraci
Jaguaripe
Jandaíra
Jiquiriçá
Jitaúna
João Dourado
Jucuruçu
Jussara
Jussari
Jussiape
Lafaiete Coutinho
Lagoa Real
Laje
Lajedão
Lajedinho
Lajedo do Tabocal
Lamarão
Macajuba
Macururé
Maetinga
Maiquinique
Mairi
Malhada
Malhada das Pedras
Manoel Vitorino
Mansidão
Maraú
Marcionílio Souza
Mascote
Matina
Milagres
Mirangaba
Mirante
Morpará
Muquém do São Francisco
Nordestina
Nova Fátima
Nova Ibiá
Nova Itarana
Nova Redenção
Novo Horizonte
Novo Triunfo
Olindina
Ouriçangas
Ourolândia
Palmeiras
Pau Brasil
Pé de Serra
Pedro Alexandre
Pedrão
Pindaí
Pintadas
Piraí do Norte
Piripá
Ponto Novo
Potiraguá
Presidente Tancredo Neves
Quixabeira
Rafael Jambeiro
Retirolândia
Ribeira do Amparo
Ribeirão do Largo
Rio do Pires
Rodelas
Salinas da Margarida
Santa Bárbara
Santa Brígida
Santa Cruz da Vitória
Santa Inês
Santa Luzia
Santa Teresinha
Santana
Santanópolis
São Domingos
São Felipe
São Félix do Coribe
São Gabriel
São José da Vitória
São José do Jacuípe
São Miguel das Matas
Sátiro Dias
Saubara
Sebastião Laranjeiras
Serrolândia
Sítio do Mato
Sítio do Quinto
Souto Soares
Tabocas do Brejo Velho
Tanque Novo
Tanquinho
Teodoro Sampaio
Teofilândia
Terra Nova
Tremedal
Ubaíra
Umburanas
Uruçuca
Várzea da Roça
Várzea do Poço
Várzea Nova
Varzedo
Wagner
Wenceslau Guimarães
Fonte: Sindicato dos Bancários da Bahia