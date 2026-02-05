VEJA QUAIS

16 cidades ficam sem agência bancária após onda de fechamentos na Bahia em 2025

CORREIO teve acesso ao balanço do Sindicato dos Bancários, que aponta que 51% das cidades não possuem bancos

Maysa Polcri

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 06:15

População de Rio do Pires protesta contra decisão do Bradesco de fechar a única agência da cidade Crédito: Reprodução

A população fez protestos e decisões judiciais descentralizadas até tentaram evitar, mas o encerramento de agências bancárias na Bahia segue a todo vapor no interior do estado e na capital. Sob o pretexto de que os serviços presenciais são cada vez menos procurados, as portas são fechadas e os moradores, em alguns casos, precisam viajar para ter acesso a serviços simples, como saques. Os fechamentos em massa ao longo de 2025 fizeram com que 16 cidades ficassem sem sequer uma agência.

Os dados integram o Relatório de Agências Bancárias 2025, feito pelo Sindicato dos Bancários da Bahia. O CORREIO teve acesso ao documento, que mostra com números o que muitos baianos já sabem: conseguir atendimento bancário presencial está cada vez mais difícil. Foram 48 agências fechadas e duas abertas ao longo do ano passado na Bahia. O estado possui 756 agências em atividade.

O relatório aponta ainda que 16 dessas agências eram as únicas do município, ou seja, os moradores ficaram sem acessos aos serviços desse tipo após a saída do banco da cidade. Isso não significa que a população ficou totalmente desassistida. Correspondentes bancários distribuídos no interior atuam como intermediários das empresas, oferecendo serviços como empréstimos, pagamentos e aberturas de contas.

O Sindicato dos Bancários da Bahia, no entanto, defende que o formato não substitui as agências tradicionais. "Os fechamentos de agências tem causado vários prejuízos para a população do interior e, principalmente, para a população de baixa renda que não tem acesso aos serviços bancários", afirma Ronaldo Ornelas, diretor da entidade.

"Isso é uma forma inaceitável de potencializar os lucros [das empresas] e reduzir seus custos a despeito de várias consequências ruins para a população e o desemprego em massa", acrescenta. Salvador perdeu 19 agências em 2025, sendo nove do Itaú, sete do Santander e três da Caixa Econômica. Os fechamentos têm provocado lotação nas unidades que ainda estão em atividade.

Quais cidades ficaram sem agências?

Todas as agências que eram as únicas de suas cidades ao serem fechadas pertenciam ao Bradesco, segundo o relatório. O banco fechou 20 unidades na Bahia em 2025, sendo que em apenas quatro delas a agência não era a única da cidade.

"Nota-se um padrão claro de eliminação de agências em municípios do interior da Bahia. À exceção da de Lauro de Freitas, todas as outras agências eram as únicas do Bradesco nos respectivos municípios, isto é, o Bradesco deixa os correntistas desses locais sem opções de atendimento em agências no seu município", pontua o documento. A reportagem procurou a empresa, que até esta publicação não se posicionou sobre os fechamentos na Bahia.

As cidades que ficaram sem bancos após a saída da empresa da cidade, segundo o relatório, são: Bonito, Buritirama, Itagimirim, Itatim, Maiquinique, Mairi, Malhada das Pedras, Olindina, Palmeiras, Pedro Alexandre, Potiraguá, Presidente Tancredo Neves, Rio do Pires, Santa Brígida, Uruçuca e Wagner.

Quando o único banco existe fecha as portas, os clientes são transferidos para agências de cidades próximas. O problema é que, em muitos casos, os municípios não são tão perto assim. Os correntistas do Bradesco em Olindina, por exemplo, foram transferidos para Rio Real, cidade localizada a cerca de 50 quilômetros.

Moradores como Renivalda de Oliveira sequer conhecem a cidade onde precisam buscar serviços presenciais. "Eu nem sei onde fica essa cidade. Imagina ter que ir para lá só para ir ao banco", reclamou a comerciante. A agência de Olindina foi fechada em junho, conforme noticiado pelo CORREIO.

O tema é tão polêmico que prefeituras do interior processaram o Bradesco para tentar reverter os fechamentos de agências. Uma dessas cidades foi Pedro Alexandre, onde o município conseguiu uma decisão judicial favorável para que o banco continuasse aberto, o que não foi cumprido pela empresa. Chorrochó, Palmeiras e Ubatã também ingressaram na Justiça contra o Bradesco.

Mais da metade das cidades não possui agência

Com os fechamentos de 48 unidades na Bahia, o estado inicia o ano com 214 cidades sem sequer uma única agência bancária (veja a lista completa abaixo). O número representa 51,31% de todos os 417 municípios baianos.

O Itaú é o segundo banco que mais responde por fechamentos na Bahia, atrás apenas do Bradesco. Foram 14 agências fechadas, sendo que três delas eram as únicas do Itaú no município - mas não as únicas da cidade. Nove delas foram encerradas em Salvador, em bairros como Imbuí, Barra, Pituba e Cabula.

O Itaú Unibanco disse, em nota, que "vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada". A empresa afirma ainda que "cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia".



"Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira", afirma.

Já o Santander fechou oito agências na Bahia, segundo o relatório do Sindicato dos Bancários. Sete delas eram instaladas na capital e uma na cidade de Barreiras, no oeste do estado. A Caixa Econômica Federal teve quatro agências fechadas, segundo o documento, sendo três delas localizadas em Salvador e uma em Itabuna. Ambos os bancos foram procurados, mas não se manifestaram até esta publicação. O texto será atualizado assim que houver retorno.

Cidades baianas que não possuem agências bancárias

Abaíra

Adustina

Água Fria

Aiquara

América Dourada

Andorinha

Antas

Antônio Cardoso

Antônio Gonçalves

Aporá

Apuarema

Araçás

Aracatu

Aramari

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Banzaê

Barra do Rocha

Barro Alto

Barro Preto

Barrocas

Biritinga

Boa Nova

Boa Vista do Tupim

Bom Jesus da Serra

Boninal

Bonito

Brejões

Brejolândia

Brotas de Macaúbas

Buritirama

Caatiba

Cabaceiras do Paraguaçu

Caém

Caetanos

Cairu

Caldeirão Grande

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Canarana

Candeal

Canudos

Capela do Alto Alegre

Caraíbas

Caravelas

Cardeal da Silva

Catolândia

Caturama

Central

Chorrochó

Cocos

Conceição da Feira

Contendas do Sincorá

Cordeiros

Coronel João Sá

Cotegipe

Cravolândia

Cristópolis

Dom Basílio

Dom Macedo Costa

Elísio Medrado

Érico Cardoso

Fátima

Feira da Mata

Filadélfia

Firmino Alves

Floresta Azul

Gavião

Gentio do Ouro

Glória

Gongogi

Governador Mangabeira

Guajeru

Guaratinga

Heliópolis

Ibiassucê

Ibicuí

Ibipitanga

Ibiquera

Ibirapitanga

Ibirapuã

Ibitiara

Ibititá

Ichu

Igaporã

Igrapiúna

Irajuba

Iramaia

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itaguaçu da Bahia

Itanagra

Itapé

Itapebi

Itapitanga

Itaquara

Itatim

Itororó

Iuiú

Jaborandi

Jacaraci

Jaguaripe

Jandaíra

Jiquiriçá

Jitaúna

João Dourado

Jucuruçu

Jussara

Jussari

Jussiape

Lafaiete Coutinho

Lagoa Real

Laje

Lajedão

Lajedinho

Lajedo do Tabocal

Lamarão

Macajuba

Macururé

Maetinga

Maiquinique

Mairi

Malhada

Malhada das Pedras

Manoel Vitorino

Mansidão

Maraú

Marcionílio Souza

Mascote

Matina

Milagres

Mirangaba

Mirante

Morpará

Muquém do São Francisco

Nordestina

Nova Fátima

Nova Ibiá

Nova Itarana

Nova Redenção

Novo Horizonte

Novo Triunfo

Olindina

Ouriçangas

Ourolândia

Palmeiras

Pau Brasil

Pé de Serra

Pedro Alexandre

Pedrão

Pindaí

Pintadas

Piraí do Norte

Piripá

Ponto Novo

Potiraguá

Presidente Tancredo Neves

Quixabeira

Rafael Jambeiro

Retirolândia

Ribeira do Amparo

Ribeirão do Largo

Rio do Pires

Rodelas

Salinas da Margarida

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Cruz da Vitória

Santa Inês

Santa Luzia

Santa Teresinha

Santana

Santanópolis

São Domingos

São Felipe

São Félix do Coribe

São Gabriel

São José da Vitória

São José do Jacuípe

São Miguel das Matas

Sátiro Dias

Saubara

Sebastião Laranjeiras

Serrolândia

Sítio do Mato

Sítio do Quinto

Souto Soares

Tabocas do Brejo Velho

Tanque Novo

Tanquinho

Teodoro Sampaio

Teofilândia

Terra Nova

Tremedal

Ubaíra

Umburanas

Uruçuca

Várzea da Roça

Várzea do Poço

Várzea Nova

Varzedo

Wagner

Wenceslau Guimarães