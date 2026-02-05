Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Embasa suspende fornecimento de água em cinco cidades baianas nesta quinta-feira (5)

Previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde do mesmo dia

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:30

Embasa e Coelba informaram falha que interrompeu serviço
Embasa Crédito: Divulgação 

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) vai suspender o fornecimento de água em cinco municípios da Bahia nesta quinta-feira (5), a partir das 7h, para a realização de serviços de manutenção e instalação de novos equipamentos.

A interrupção atinge os municípios de Serrinha, Conceição do Coité, Biritinga, Lamarão e Retirolândia. Já as cidades de Teofilândia e Barrocas poderão registrar oscilações ou interrupções temporárias no abastecimento ao longo do dia.

Segundo a Embasa, a previsão é que os serviços sejam concluídos no final da tarde do mesmo dia (5). Após a finalização, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, com expectativa de regularização completa em até 24 horas.

A empresa orienta os moradores das cidades afetadas a armazenar água previamente e a adotar medidas de economia durante o período da interrupção para evitar transtornos.

Tags:

Embasa

Mais recentes

Imagem - Motociclista morre ao bater de frente com ônibus em Cajazeiras

Motociclista morre ao bater de frente com ônibus em Cajazeiras
Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
Imagem - Lavagem de Itapuã celebra 121 anos com cortejo cultural nesta quinta (05)

Lavagem de Itapuã celebra 121 anos com cortejo cultural nesta quinta (05)

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
01

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde

Imagem - Defensoria Pública da Bahia abre processo seletivo com 68 vagas imediatas; veja o edital
02

Defensoria Pública da Bahia abre processo seletivo com 68 vagas imediatas; veja o edital

Imagem - Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios
03

Além das telas: Marcos Palmeira tem marca famosa e premiada de chocolate e laticínios

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
04

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu