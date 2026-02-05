SERVIÇO

Embasa suspende fornecimento de água em cinco cidades baianas nesta quinta-feira (5)

Previsão é que o serviço seja concluído no final da tarde do mesmo dia

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:30

Embasa Crédito: Divulgação

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) vai suspender o fornecimento de água em cinco municípios da Bahia nesta quinta-feira (5), a partir das 7h, para a realização de serviços de manutenção e instalação de novos equipamentos.

A interrupção atinge os municípios de Serrinha, Conceição do Coité, Biritinga, Lamarão e Retirolândia. Já as cidades de Teofilândia e Barrocas poderão registrar oscilações ou interrupções temporárias no abastecimento ao longo do dia.

Segundo a Embasa, a previsão é que os serviços sejam concluídos no final da tarde do mesmo dia (5). Após a finalização, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa, com expectativa de regularização completa em até 24 horas.