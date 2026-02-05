Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 46 cidades da Bahia; veja lista

Ventos podem chegar a 60 km/h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:11

Inmet emite alerta de chuvas intensas
Inmet emite alerta de chuvas intensas Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como perigo potencial, para 46 municípios da Bahia. O alerta tem início às 9h desta quinta-feira (5) e segue até as 23h59 de sexta-feira (6).

A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock
Desconecte aparelhos eletrônicos por Paulo Pinto/Agência Brasil
Evite ruas alagadas por Paulo Pinto / Agência Brasil
Não use celular conectado na tomada por Arisson Marinho/CORREIO
Busque um local seguro se estiver na rua por Shutterstock
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas por Shutterstock

Cidades incluídas no alerta

Angical; Baianópolis; Barra; Barreiras; Brejolândia; Buritirama; Campo Alegre de Lourdes; Canápolis; Carinhanha; Casa Nova; Catolândia; Cocos; Coribe; Correntina; Cotegipe; Cristópolis; Feira da Mata; Formosa do Rio Preto; Itaguaçu da Bahia; Iuiu; Jaborandi; Luís Eduardo Magalhães; Malhada; Mansidão; Muquém do São Francisco; Palmas de Monte Alto; Pilão Arcado; Remanso; Riachão das Neves; Santa Maria da Vitória; Santana; Santa Rita de Cássia; São Desidério; São Félix do Coribe; Sebastião Laranjeiras; Sento Sé; Serra do Ramalho; Serra Dourada; Sobradinho; Tabocas do Brejo Velho; Wanderley e Xique-Xique.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Tags:

Inmet

Mais recentes

Imagem - Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP

Líder do Comando Vermelho na Bahia é preso em operação do MP
Imagem - Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'

Deputada critica Edson Gomes após vídeo polêmico viralizar: 'Sempre foi reacionário'
Imagem - Mulher é presa após incendiar casa da própria filha na Bahia

Mulher é presa após incendiar casa da própria filha na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia
01

Homem é morto a tiros após invadir residência de prefeita na Bahia

Imagem - Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu
02

Onde está Feijão? Xodó do Bahia agora é titular de clube europeu

Imagem - Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso
03

Panela de pressão é coisa do passado: a moda agora é cozinhar com panela elétrica multiuso

Imagem - Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde
04

Supermercados vão fechar aos domingos a partir do mês que vem; veja onde