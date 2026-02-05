Inmet emite alerta de chuvas intensas para 46 cidades da Bahia; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 09:11
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como perigo potencial, para 46 municípios da Bahia. O alerta tem início às 9h desta quinta-feira (5) e segue até as 23h59 de sexta-feira (6).
A previsão é de chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
Angical; Baianópolis; Barra; Barreiras; Brejolândia; Buritirama; Campo Alegre de Lourdes; Canápolis; Carinhanha; Casa Nova; Catolândia; Cocos; Coribe; Correntina; Cotegipe; Cristópolis; Feira da Mata; Formosa do Rio Preto; Itaguaçu da Bahia; Iuiu; Jaborandi; Luís Eduardo Magalhães; Malhada; Mansidão; Muquém do São Francisco; Palmas de Monte Alto; Pilão Arcado; Remanso; Riachão das Neves; Santa Maria da Vitória; Santana; Santa Rita de Cássia; São Desidério; São Félix do Coribe; Sebastião Laranjeiras; Sento Sé; Serra do Ramalho; Serra Dourada; Sobradinho; Tabocas do Brejo Velho; Wanderley e Xique-Xique.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.