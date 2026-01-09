LOTAÇÃO

Agência de Salvador fica lotada após Itaú transferir mais de 20 mil clientes

Banco admite 'fluxo atípico de clientes na unidade' e diz estar tomando providências

Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:21

Clientes do Itaú enfrentam longas filas no bairro da Calçada Crédito: Divulgação

Clientes do Itaú que vivem entre a Cidade Baixa e o Subúrbio, em Salvador, têm enfrentado longas filas para conseguir atendimento na agência bancária da Calçada, na rua Padre Antônio de Sá. Vídeos gravados nesta semana mostram dezenas de clientes espremidos dentro do banco, além de uma longa fila do lado de fora. A situação ficou mais crítica depois que 24 mil contas foram transferidas para esta unidade do Itaú.

A mudança ocorreu após o fim das atividades da agência localizada na avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe, em novembro do ano passado. Com as portas fechadas, os correntistas foram transferidos para a Calçada e têm enfrentado dificuldades. O Itaú admite o aumento do fluxo, mas afirma que vem tomando medidas para solucionar o problema.

Clientes enfrentam longas filas na agência do Itaú no bairro da Calçada 1 de 4

Para o Sindicato dos Bancários da Bahia, a situação é mais um problema causado pelo fechamento de agências bancárias na capital e no interior. Nos últimos cinco anos, o Itaú encerrou as atividades de 70 unidades na Bahia, segundo a entidade. Só no ano passado, foram realizados protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí, além da cidade de Cruz das Almas.

Com a demanda cada vez maior por serviços digitais, as empresas vêm encerrando unidades em todo o Brasil, dificultando o acesso para quem ainda busca as agências de forma presencial. "Usuários enfrentam filas extensas para sacar benefícios e salários, enquanto bancários convivem com sobrecarga diária e condições cada vez mais precárias de trabalho", destaca o sindicato.

Em nota, o Itaú Unibanco afirma que constatou que houve um "fluxo atípico de clientes na unidade, o que ocasionou um tempo de espera acima do habitual". "Assim que identificado o aumento da demanda, o Itaú antecipou o horário de abertura da agência em uma hora e realocou funcionários de outras unidades para reforçar o atendimento", diz.