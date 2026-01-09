Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Agência de Salvador fica lotada após Itaú transferir mais de 20 mil clientes

Banco admite 'fluxo atípico de clientes na unidade' e diz estar tomando providências

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:21

Clientes do Itaú enfrentam longas filas no bairro da Calçada
Clientes do Itaú enfrentam longas filas no bairro da Calçada Crédito: Divulgação

Clientes do Itaú que vivem entre a Cidade Baixa e o Subúrbio, em Salvador, têm enfrentado longas filas para conseguir atendimento na agência bancária da Calçada, na rua Padre Antônio de Sá. Vídeos gravados nesta semana mostram dezenas de clientes espremidos dentro do banco, além de uma longa fila do lado de fora. A situação ficou mais crítica depois que 24 mil contas foram transferidas para esta unidade do Itaú

A mudança ocorreu após o fim das atividades da agência localizada na avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Paripe, em novembro do ano passado. Com as portas fechadas, os correntistas foram transferidos para a Calçada e têm enfrentado dificuldades. O Itaú admite o aumento do fluxo, mas afirma que vem tomando medidas para solucionar o problema. 

Clientes enfrentam longas filas na agência do Itaú no bairro da Calçada

Agência recebeu mais de 20 mil clientes de outras unidades por Reprodução
Dezenas de pessoas aguardam atendimento na unidade por Reprodução
Itaú afirma que tomou medidas para solucionar o problema  por Reprodução
Nos últimos cinco anos, o Itaú encerrou as atividades de 70 unidades na Bahia  por Divulgação
1 de 4
Agência recebeu mais de 20 mil clientes de outras unidades por Reprodução

Para o Sindicato dos Bancários da Bahia, a situação é mais um problema causado pelo fechamento de agências bancárias na capital e no interior. Nos últimos cinco anos, o Itaú encerrou as atividades de 70 unidades na Bahia, segundo a entidade. Só no ano passado, foram realizados protestos contra o fechamento de agências em bairros como Caminho das Árvores, Brotas e Imbuí, além da cidade de Cruz das Almas. 

Com a demanda cada vez maior por serviços digitais, as empresas vêm encerrando unidades em todo o Brasil, dificultando o acesso para quem ainda busca as agências de forma presencial. "Usuários enfrentam filas extensas para sacar benefícios e salários, enquanto bancários convivem com sobrecarga diária e condições cada vez mais precárias de trabalho", destaca o sindicato. 

Leia mais

Imagem - Bradesco descumpre decisão judicial e mantém banco fechado na Bahia

Bradesco descumpre decisão judicial e mantém banco fechado na Bahia

Imagem - Moradores protestam após único banco de cidade baiana anunciar fechamento

Moradores protestam após único banco de cidade baiana anunciar fechamento

Imagem - Bancos fecham as portas em 36 cidades baianas, e moradores precisam viajar para sacar dinheiro

Bancos fecham as portas em 36 cidades baianas, e moradores precisam viajar para sacar dinheiro

Em nota, o Itaú Unibanco afirma que constatou que houve um "fluxo atípico de clientes na unidade, o que ocasionou um tempo de espera acima do habitual". "Assim que identificado o aumento da demanda, o Itaú antecipou o horário de abertura da agência em uma hora e realocou funcionários de outras unidades para reforçar o atendimento", diz.

A empresa afirma ainda que tem atuado para orientar os clientes, priorizando o público idoso, oferecendo suporte direto no uso dos caixas e direcionando parte dos atendimentos para outros canais disponíveis. "O Itaú esclarece que a maioria dos serviços bancários está disponível nos canais digitais do Itaú, oferecendo praticidade e segurança aos clientes", acrescenta. 

Mais recentes

Imagem - Homem é preso após atirar e tentar estuprar mulher em cidade da Bahia

Homem é preso após atirar e tentar estuprar mulher em cidade da Bahia
Imagem - TRE-BA abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado

TRE-BA abre inscrições para processo seletivo de estágio remunerado
Imagem - Obras de urbanização e macrodrenagem em São Marcos são entregues pela Prefeitura

Obras de urbanização e macrodrenagem em São Marcos são entregues pela Prefeitura

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados
02

Governo muda férias escolares para fevereiro a partir de 2027; veja locais afetados

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
03

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
04

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba