Precisa ir ao banco? Veja o que só pode ser feito em agências bancárias

Fechamentos de agências bancárias provocam protestos no interior da Bahia

Maysa Polcri

Publicado em 10 de junho de 2025 às 05:30

Agência do Bradesco Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

Na Bahia, uma agência bancária é fechada a cada 15 dias. Os dados são do Banco Central e foram divulgados pelo Sindicato dos Bancários, a pedido do CORREIO. Entre 2020 e maio deste ano, 134 unidades encerraram as atividades no estado, o que tem provocado protestos em cidades do interior. Mas ainda existem serviços que só podem ser realizados em banco ou o serviço foi totalmente substituído por operações digitais? >

Segundo Ronaldo Ornelas, um dos diretores do sindicato, apesar de a maior parte dos serviços serem realizados pelo celular ou computador, ainda há aqueles em que é necessário ir até os bancos presencialmente. "Um cartão que foi bloqueado por algum motivo, por exemplo, só pode ser desbloqueado em uma agência bancária. Para acessar os serviços com digital, também é preciso cadastrar a biometria nas agências", explica. >

O diretor explica ainda que saques acima de determinados valores também só podem ser realizados em agências. No Itaú, por exemplo, um cliente que quiser sacar mais do que R$ 5 mil, precisa informar o valor e o dia da operação com antecedência. Ornelas ressalta ainda que a população idosa, que muitas vezes têm dificuldade em acessar os serviços digitais, é a mais prejudicada com os fechamentos de agências. Outro problema é a baixa conexão à internet, que dificulta o acesso aos meios digitais e pagamentos via Pix. >