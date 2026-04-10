Seis cidades da Bahia terão fornecimento de água suspenso; entenda

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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de abril de 2026 às 19:52
A partir das 8h da próxima segunda-feira (13), seis municípios baianos terão o fornecimento de água interrompido temporariamente. A suspensão ocorre para possibilitar a execução de serviços da obra de ampliação do sistema integrado de abastecimento da região. Os trabalhos incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.
O fornecimento deverá ser gradativamente regularizado a partir do final da tarde do mesmo dia. Após a conclusão dos serviços, será possível encher novamente toda a rede distribuidora da região.
Veja quais cidades serão afetadas pela suspensão do fornecimento de água
A orientação da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) é que os moradores armazenem previamente água nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados até que o abastecimento seja normalizado.
O fornecimento para os municípios de Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis será normalizado no prazo de até 48 horas após a conclusão dos trabalhos.