SALVADOR

Novidade: travessia Ribeira–Plataforma passa a aceitar pagamento por cartão e Pix

Nova modalidade de pagamento entrou em vigor nesta semana

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:10

Travessia Ribeira–Plataforma, em Salvador Crédito: Divulgação

Os usuários da Travessia Ribeira-Plataforma, em Salvador, já podem pagar a tarifa utilizando cartão de crédito, débito e Pix. A nova modalidade entrou em vigor na última quinta-feira (9) e amplia as opções de pagamento para quem utiliza o serviço.

A iniciativa da Secretaria de Mobilidade (Semob) traz mais praticidade e agilidade no embarque, reduzindo a necessidade de pagamento em dinheiro e acompanhando as formas digitais já adotadas em outros serviços de transporte. Em Salvador, a recarga de créditos do transporte público pode ser realizada por meio de aplicativos de mobilidade credenciados pelo município.