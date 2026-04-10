Novidade: travessia Ribeira–Plataforma passa a aceitar pagamento por cartão e Pix

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Maysa Polcri
Publicado em 10 de abril de 2026 às 17:10
Os usuários da Travessia Ribeira-Plataforma, em Salvador, já podem pagar a tarifa utilizando cartão de crédito, débito e Pix. A nova modalidade entrou em vigor na última quinta-feira (9) e amplia as opções de pagamento para quem utiliza o serviço.
A iniciativa da Secretaria de Mobilidade (Semob) traz mais praticidade e agilidade no embarque, reduzindo a necessidade de pagamento em dinheiro e acompanhando as formas digitais já adotadas em outros serviços de transporte. Em Salvador, a recarga de créditos do transporte público pode ser realizada por meio de aplicativos de mobilidade credenciados pelo município.
A travessia opera de domingo a domingo, incluindo feriados, com saídas a cada 30 minutos nos períodos das 6h às 9h, 12h às 13h30 e 16h às 18h30. A tarifa é de R$ 3,70 (inteira) e R$ 1,85 (meia).