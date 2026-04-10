ATUOU PRA MATAR

Homem finge que vai comprar cigarros só para matar idoso a tiros no interior da Bahia

Câmeras no estabelecimento registraram o homicídio

Nauan Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 19:05

Manoel teria sido morto por homem que se passou por cliente Crédito: Rede Sociais

Um idoso, identificado como Manoel dos Santos, de 65 anos, foi morto na noite desta quinta-feira (9), na localidade de Escadinha, zona rural do município de Guaratinga, no extremo Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi cometido por um homem que chegou ao estabelecimento comercial em uma motocicleta, sob o pretexto de comprar cigarros. O suspeito efetuou os disparos logo após fazer o pedido. Após o ataque, o autor fugiu do local.

A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada ao Hospital Frei Ricardo, na cidade vizinha de Itabela, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para perícia técnica após a expedição das guias de remoção.

Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio permanecem desconhecidas. No entanto, os investigadores já contam com uma peça fundamental para o caso: câmeras de segurança instaladas no comércio registraram toda a ação criminosa. As imagens já foram solicitadas e serão analisadas para auxiliar na identificação do suspeito.