POLÍTICA

Zé Cocá alfineta Geraldo Jr.: 'Não pode um político ter 40 policiais e um interior pequeno ter apenas três'

A declaração foi feita nesta terça-feira (7), em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia

Pombo Correio

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:10

Zé Cocá, pré-candidato a vice-governador da Bahia Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ao ser questionado se manterá o esquema de segurança atualmente utilizado pelo vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o pré-candidato a vice na chapa de ACM Neto (União Brasil), Zé Cocá (PP), afirmou que, se eleito, pretende reduzir ao mínimo o uso de policiais em sua proteção pessoal.

Geraldo Júnior tem hoje cerca de 40 policiais na sua segurança pessoal. Ao comentar o tema, Zé Cocá relembrou a decisão que tomou quando assumiu a prefeitura de Jequié. “Quando eu ganhei a prefeitura de Jequié, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão da Guarda Municipal me acompanhando. Eu liberei no outro dia”, afirmou ele nesta terça-feira (7), durante entrevista à rádio Sociedade da Bahia.

O ex-prefeito de Jequié disse que prefere circular com pouca segurança. “Eu sou um cara muito só, gosto de andar pelas ruas, conversar com as pessoas, com pouca gente atrás de mim. Se for da vontade de Deus e eu ganhar as eleições, os policiais que estão na Vice-Governadoria estarão nas ruas cuidando do povo da Bahia, que é o dever deles”, ressaltou.