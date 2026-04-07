Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Cocá alfineta Geraldo Jr.: 'Não pode um político ter 40 policiais e um interior pequeno ter apenas três'

A declaração foi feita nesta terça-feira (7), em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 7 de abril de 2026 às 19:10

Zé Cocá, prefeito de Jequié
Zé Cocá, pré-candidato a vice-governador da Bahia Crédito: Marina Silva/CORREIO

Ao ser questionado se manterá o esquema de segurança atualmente utilizado pelo vice-governador Geraldo Júnior (MDB), o pré-candidato a vice na chapa de ACM Neto (União Brasil), Zé Cocá (PP), afirmou que, se eleito, pretende reduzir ao mínimo o uso de policiais em sua proteção pessoal. 

Geraldo Júnior tem hoje cerca de 40 policiais na sua segurança pessoal. Ao comentar o tema, Zé Cocá relembrou a decisão que tomou quando assumiu a prefeitura de Jequié. “Quando eu ganhei a prefeitura de Jequié, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão da Guarda Municipal me acompanhando. Eu liberei no outro dia”, afirmou ele nesta terça-feira (7), durante entrevista à rádio Sociedade da Bahia.

Leia mais

Geraldo Júnior se esquiva sobre ter dispensado os 33 guarda-costas da sua segurança pessoal

Mesmo com 33 guarda-costas, Geraldo Júnior quer mais policiais

Imagem - Derrota de Geraldo Júnior é de todo grupo de Jerônimo, afirma vice-governador

Derrota de Geraldo Júnior é de todo grupo de Jerônimo, afirma vice-governador

O ex-prefeito de Jequié disse que prefere circular com pouca segurança. “Eu sou um cara muito só, gosto de andar pelas ruas, conversar com as pessoas, com pouca gente atrás de mim. Se for da vontade de Deus e eu ganhar as eleições, os policiais que estão na Vice-Governadoria estarão nas ruas cuidando do povo da Bahia, que é o dever deles”, ressaltou.

Cocá reforçou que pretende manter uma estrutura reduzida de segurança pessoal. “Terei uma segurança bem restrita e bem pequena. Acho que você não precisa ter mais do que uma pessoa com você. Para mim, não precisa mais do que isso. Acho que os policiais têm que ir para as ruas cuidar das pessoas. Hoje, nós temos um absurdo na segurança: não pode um político ter 40 policiais e, em um interior pequeno, como Lajedo do Tobocal, ter apenas três policiais na rua durante o dia”, declarou.

Mais recentes

Imagem - Novo declara apoio a ACM Neto e fortalece oposição na Bahia

Novo declara apoio a ACM Neto e fortalece oposição na Bahia
Imagem - Câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade em piso para garis

Câmara dá sinal verde para salário de R$ 3 mil e 40% de insalubridade em piso para garis
Imagem - Governo atua no Congresso para barrar novo piso de 1% para assistência social

Governo atua no Congresso para barrar novo piso de 1% para assistência social