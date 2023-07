Mesmo com 33 guarda-costas, Geraldo Júnior quer mais policiais

Que é notório que o efetiva da Polícia Militar está aquém do desejado, não é nenhuma novidade. Afinal a Bahia tem seis cidades entre as 10 mais violentas do país, segundo o Anuário de Segurança. Mas o que dizer da reclamação do vice-governador Geraldo Júnior quanto ao efetivo à sua disposição? “Ele me disse: ‘eu tenho 33 policiais na minha segurança, é pouco’”, contou ao CORREIO, o presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros do Estado da Bahia (Aspra-BA), soldado Marco Prisco. Ora, se esse desejo se concretiza, vai retirar esses policiais de onde? Dos dois ou três PMs que ficam nas companhia e Bases Comunitárias de Salvador, como Coutos e Águas Claras? Ou daquelas cidadezinhas que têm apenas uma dupla de policiais? É aquela máxima: “nada não está tão ruim que não possa piorar”.