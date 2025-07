COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

PT-BA vai às urnas rachado no próximo domingo

A disputa entre Tássio Brito e Jonas Paulo também representa um embate entre gerações dentro do PT baiano. Enquanto Tássio simboliza a renovação desejada por parte da militância, Jonas Paulo representa a ala mais experiente do partido - ele já presidiu a sigla anteriormente. >

Em declarações recentes, Jonas tem feito críticas duras à atual gestão de Éden Valadares, a quem culpa pela perda de espaços políticos do PT no interior do estado. “O presidente atual foi eleito e nem consegue ser reeleito. Pegou o tesoureiro e o lançou como sucessor. Está tentando manter tudo como está”, disparou Jonas Paulo.>

No interior, a temperatura da disputa também está alta. Em São Francisco do Conde, no Recôncavo, o jovem Luan Santos tenta barrar a candidatura de Rosemberg Pinto, líder do governo Jerônimo Rodrigues na Assembleia Legislativa da Bahia.

