SAÚDE

Dor muscular no frio tem solução simples, segundo especialista do Hospital do Coração

Entenda por que o frio traz dores musculares e articulares e como a atividade física ajuda

Agência Correio

Publicado em 1 de julho de 2025 às 08:30

Fisiologista do HCor dá orientações práticas para um inverno sem desconfortos. Crédito: Imagem gerada por IA

O inverno chega e, com ele, muitas pessoas sentem um aumento nas dores musculares e nas articulações. Esse é um problema comum, mas que pode ser evitado e combatido com ações simples e eficazes para o seu bem-estar. >

De acordo com o fisiologista do HCor, Diego Leite de Barros, o corpo reage ao frio contraindo músculos e vasos, o que gera dor. Também, o líquido sinovial das articulações se espessa, prejudicando a lubrificação.>

Contudo, a chave para um inverno mais confortável e livre de dores já é conhecida: manter-se ativo. Pequenos hábitos podem transformar sua experiência na estação, garantindo mais saúde e disposição.>

Entenda o impacto do frio no corpo

A queda de temperatura no inverno faz com que o corpo se contraia, visando reter calor. Essa resposta fisiológica, entretanto, causa a rigidez dos músculos e vasos sanguíneos, resultando em dores e posturas inadequadas.>

Em entrevista ao site do hospital, Diego Leite de Barros, fisiologista do HCor, afirma: "O frio faz com que os nossos músculos e vasos sanguíneos se contraiam para diminuir os efeitos da queda de temperatura. E é justamente essa contração que costuma causar dores musculares e, em alguns casos, problemas de postura".>

As articulações, especialmente em pessoas mais velhas, também são afetadas. O líquido sinovial, que lubrifica as articulações, engrossa com o frio, tornando os movimentos mais difíceis e dolorosos. Isso exige atenção.>

A receita é a atividade física

Muitos abandonam a prática de exercícios no frio, mas é justamente o contrário que se deve fazer. Permanecer em movimento é a melhor estratégia para prevenir e combater os desconfortos físicos do inverno.>

Ao se exercitar, você eleva a temperatura corporal interna. Essa condição é vital para reverter os processos que desencadeiam as dores musculares e nas articulações, aliviando a tensão e promovendo flexibilidade.>

Além disso, a circulação sanguínea melhora significativamente. O sangue é bombeado mais facilmente para as extremidades, como mãos e pés, ajudando a manter o corpo todo aquecido e confortável, segundo o fisiologista.>

Mosquitos podem transmitir doenças 1 de 4

Pratique exercícios com segurança

Para se exercitar no inverno, algumas precauções são cruciais. Se você é idoso, sedentário ou tem mobilidade reduzida, comece com atividades leves, como alongamentos para preparar o corpo.>

Caminhadas ou corridas em ritmo moderado são excelentes opções para iniciar a rotina, desde que sejam feitas respeitando seus limites. O importante é sair da inatividade de forma segura e gradual.>

Para quem já treina, a rotina pode ser mantida. No entanto, lembre-se de beber bastante água. A sensação de sede diminui no frio, mas a hidratação contínua é vital para o bom funcionamento do organismo.>

Sempre realize um aquecimento adequado antes de qualquer atividade e vista-se bem, especialmente para exercícios ao ar livre. Camadas de roupa são ideais, permitindo adaptar-se às mudanças de temperatura.>