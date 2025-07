MAIS UM PARA O BRASIL?

Wagner Moura e ‘O Agente Secreto’ despontam como fortes candidatos ao Oscar 2026, diz revista americana

Filme de Kleber Mendonça Filho estreia nos cinemas em novembro

A repercussão positiva do longa vem principalmente dos prêmios conquistados no Festival de Cannes 2025: Wagner Moura foi laureado com o prêmio de Melhor Ator, enquanto Kleber Mendonça Filho recebeu a Palma de Melhor Direção. Apesar do cineasta não figurar entre os cinco prováveis indicados ao Oscar nesta categoria até o momento, o reconhecimento em Cannes reforça as expectativas em torno da produção.>