FENÔMENO MUNDIAL

BTS anuncia retorno triunfal com novo álbum em 2026 após hiato por serviço militar

Grupo sul-coreano se reúne para nova fase, promete renovar o K-pop e movimentar a indústria musical global

Heider Sacramento

Publicado em 1 de julho de 2025 às 10:04

Integrantes do BTS juntos em live Crédito: Reprodução/X

O fenômeno mundial BTS revelou oficialmente seu retorno aos palcos com um novo álbum previsto para ser lançado na primavera de 2026, período entre março e maio. Após um hiato motivado pelo cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, todos os integrantes foram dispensados, com o último, Suga, concluindo sua obrigação em 21 de junho de 2025. >

Durante o período afastado do grupo, os membros dedicaram-se a projetos solo, explorando novas vertentes artísticas e mantendo o vínculo com sua legião de fãs pelo mundo. Em uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (1) na plataforma Weverse, eles confirmaram que estão trabalhando juntos para produzir músicas inéditas e preparar o retorno oficial.>

Especialistas do mercado musical destacam que a volta do BTS pode impulsionar uma nova fase para o K-pop, especialmente depois de uma breve desaceleração no setor global. "Este retorno não é apenas uma reunião do grupo, mas um movimento que tem potencial para reacender o interesse mundial pela cultura pop sul-coreana", comentou um analista do mercado ao Financial Times.>

Além do anúncio do álbum, circulam rumores sobre colaborações internacionais. Recentemente, a visita do cantor Daddy Yankee à sede da HYBE, empresa responsável pela gestão do BTS, reforçou especulações sobre uma possível parceria musical que poderá agregar diferentes públicos e estilos.>