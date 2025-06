K-POP

RM e V finalizam serviço militar e BTS se aproxima de reunião completa

Com retorno aos palcos no horizonte, estrelas do K-pop falam sobre superação, novo álbum e reencontro com o público

Heider Sacramento

Publicado em 10 de junho de 2025 às 07:29

RM e V, integrantes do BTS Crédito: Reprodução

Os fãs do BTS têm mais um motivo para comemorar. RM e V, dois dos principais integrantes do grupo sul-coreano de K-pop, concluíram nesta terça-feira (11), no horário local, seus 18 meses de serviço militar obrigatório. A dispensa representa mais um passo rumo à aguardada reunião completa do septeto, que está afastado dos palcos desde 2022. >

Centenas de admiradores se aglomeraram nas proximidades das bases militares de Seul, onde os dois artistas foram recebidos com entusiasmo. RM, líder do grupo, falou sobre os desafios enfrentados durante o período de serviço. “Para ser honesto, houve muitos momentos difíceis e dolorosos. Mas durante o meu serviço, realmente senti quantas pessoas protegem o país”, declarou o artista à imprensa local.>

V, conhecido também por sua carreira solo, classificou o tempo nas Forças Armadas como um marco pessoal. “Foi um momento para reiniciar e reconstruir tanto meu corpo quanto minha mente”, afirmou.>

Ambos demonstraram empolgação com a possibilidade de voltar a se apresentar em breve. “O que mais queremos agora é voltar a nos apresentar para nossos fãs”, garantiu RM. V acrescentou: “Estamos trabalhando duro no novo álbum para que possamos voltar ao palco o quanto antes”.>

Nesta quarta-feira (12), será a vez de Jimin e Jungkook encerrarem o serviço militar. Suga, por sua vez, tem previsão de dispensa para o próximo dia 21. Jin e J-Hope já haviam deixado o Exército no ano passado.>

Com impacto econômico estimado em mais de US$ 4 bilhões anuais, cerca de 0,2% do PIB da Coreia do Sul, segundo o Instituto Coreano de Cultura e Turismo, o BTS é considerado um fenômeno global que transcende a música. A Hybe, empresa responsável pela carreira do grupo, afirmou que há planos para um possível relançamento ainda este ano, embora tenha ponderado que os integrantes “precisam de tempo para refletir e se preparar”.>