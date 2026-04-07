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BYD é incluída na ‘lista suja’ do trabalho escravo após resgate de trabalhadores em obra na Bahia

Montadora chinesa está entre os 169 novos nomes incluídos na atualização

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:53

BYD
BYD Crédito: THUANE MARIA/GOVBA

A montadora chinesa de veículos elétricos BYD está entre os 169 novos nomes incluídos na atualização da chamada “lista suja” do trabalho escravo, divulgada pelo governo federal na segunda-feira (6) por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

A nova versão do cadastro reúne informações sobre pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, após conclusão de processos administrativos em duas instâncias, com garantia de defesa. Com a atualização, o total chega a 613 empregadores.

Paralisação de trabalhadores da BYD

Confusão é registrada em frente por Reprodução
Confusão em protesto na BYD por Reprodução
Confusão em protesto na BYD por Reprodução
Operários reivindicam melhores condições de trabalho por Reprodução
Operários reivindicam melhores condições de trabalho por Reprodução
Operários reivindicam melhores condições de trabalho por Reprodução
Paralisação de trabalhadores da BYD por Isabella Tanajura/Divulgação
Paralisação de trabalhadores da BYD por Isabella Tanajura/Divulgação
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Confusão é registrada em frente por Reprodução

Os nomes permanecem na lista por dois anos. No entanto, é possível sair antes desse prazo caso o empregador firme um acordo de regularização com o MTE e passe a integrar uma lista de monitoramento.

A “lista suja”, criada em novembro de 2003, passa por atualizações semestrais realizadas pelo governo federal. O cadastro, que não aplica punições aos empregadores, é utilizado por empresas e instituições financeiras como base para análise de riscos, inclusive na liberação de crédito.

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Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

A reportagem entrou em contato com a BYD, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto. 

Caso na Bahia

A BYD foi incluída na lista após ser considerada responsável direta por submeter 163 trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão durante a construção de sua fábrica em Camaçari. Esse número foi identificado na primeira operação de fiscalização, realizada por uma força-tarefa em dezembro de 2024. Com o avanço das investigações, o total de trabalhadores resgatados chegou a 224.

Denúncias de trabalho escravo na fábrica da BYD

Trabalhadores foram resgatados em Camaçari por Reprodução
undefined por Divulgação
undefined por Reprodução
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Trabalhadores foram resgatados em Camaçari por Reprodução

Auditores fiscais do MTE rejeitaram a argumentação da empresa de que os trabalhadores pertenciam a uma terceirizada e, portanto, não estavam sob sua responsabilidade. Segundo os fiscais, a montadora foi caracterizada como empregadora direta dos trabalhadores e teria estabelecido vínculo empregatício com eles.

Tags:

Mercado de Trabalho Byd Trabalho Escravo

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