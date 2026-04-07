MINISTÉRIO DO TRABALHO

BYD é incluída na ‘lista suja’ do trabalho escravo após resgate de trabalhadores em obra na Bahia

Montadora chinesa está entre os 169 novos nomes incluídos na atualização

Millena Marques

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:53

BYD Crédito: THUANE MARIA/GOVBA

A montadora chinesa de veículos elétricos BYD está entre os 169 novos nomes incluídos na atualização da chamada “lista suja” do trabalho escravo, divulgada pelo governo federal na segunda-feira (6) por meio do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

A nova versão do cadastro reúne informações sobre pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão, após conclusão de processos administrativos em duas instâncias, com garantia de defesa. Com a atualização, o total chega a 613 empregadores.

Paralisação de trabalhadores da BYD 1 de 8

Os nomes permanecem na lista por dois anos. No entanto, é possível sair antes desse prazo caso o empregador firme um acordo de regularização com o MTE e passe a integrar uma lista de monitoramento.

A “lista suja”, criada em novembro de 2003, passa por atualizações semestrais realizadas pelo governo federal. O cadastro, que não aplica punições aos empregadores, é utilizado por empresas e instituições financeiras como base para análise de riscos, inclusive na liberação de crédito.

A reportagem entrou em contato com a BYD, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Caso na Bahia

A BYD foi incluída na lista após ser considerada responsável direta por submeter 163 trabalhadores chineses a condições análogas à escravidão durante a construção de sua fábrica em Camaçari. Esse número foi identificado na primeira operação de fiscalização, realizada por uma força-tarefa em dezembro de 2024. Com o avanço das investigações, o total de trabalhadores resgatados chegou a 224.

Denúncias de trabalho escravo na fábrica da BYD 1 de 3