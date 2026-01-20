Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Associação pressiona governo contra BYD e aponta risco de demissão de 69 mil trabalhadores

Disputa envolve produção em Camaçari e política de incentivos federais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08:33

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

O prazo da isenção do imposto de importação para veículos eletrificados desmontados nos modelos CKD e SKD — formato utilizado atualmente pela BYD em sua fábrica de Camaçari — vence no próximo dia 31 de janeiro. A isenção afeta diretamente a montadora chinesa, já que a empresa ainda opera com veículos parcialmente desmontados para produzir no Brasil.

O benefício foi autorizado em julho de 2025 e permitiu uma cota extra de US$ 463 milhões por seis meses, com alíquota zero, em meio a uma disputa entre a montadora chinesa e fabricantes tradicionais instaladas no Brasil, como Volkswagen, General Motors, Stellantis e Toyota.

BYD

BYD Camaçari por Divulgação
A BYD desembarcou no Brasil mais de 5 mil veículos produzidos na China por Divulgação
Vista aérea da planta que a BYD está construindo em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
1 de 7
BYD Camaçari por Divulgação

Com o fim do prazo se aproximando, segundo informações do UOL, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) pressiona o governo federal para que o benefício não seja renovado. Em nota divulgada nesta semana, a entidade afirma que a manutenção da isenção pode levar à eliminação de até 69 mil empregos diretos no setor automotivo.

Além disso, a Anfavea alerta para o impacto em cerca de 227 mil postos de trabalho indiretos e para uma perda econômica bilionária em toda a cadeia produtiva. Segundo a associação, a adoção em larga escala do modelo CKD e SKD permitiria que montadoras reduzissem o nível de produção local, afetando fornecedores, centros de engenharia, universidades e a arrecadação de impostos.

BYD inaugura fábrica na Bahia

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Vice-presidente Geraldo Alckmin na inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Fundador da BYD, Wang Chuanfu, e presidente Lula na inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Ricardo Stukert/PR
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
auto-upload por auto-upload
1 de 18
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD

A tensão entre as empresas começou no primeiro semestre de 2025, quando a BYD solicitou ao governo a prorrogação da isenção até junho de 2028, alegando que precisava do incentivo enquanto estruturava sua produção no Brasil. O pedido provocou reação imediata das montadoras tradicionais, que classificaram a proposta como concorrência desleal.

Na ocasião, Volkswagen, Toyota, Stellantis e General Motors enviaram uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo o fim da redução do imposto e alertando que a medida poderia estimular uma importação disfarçada de produção local, com pouco impacto na geração de empregos e no desenvolvimento tecnológico do país.

Agora, com o prazo da isenção perto do fim, a pressão sobre o governo aumenta. De um lado, a BYD tenta manter o modelo atual enquanto amplia a produção nacional. Do outro, as montadoras defendem o encerramento imediato do benefício para evitar, segundo elas, um processo de desindustrialização e a ameaça direta a dezenas de milhares de postos de trabalho.

Leia mais

Imagem - BYD terá que pagar R$ 20 milhões a trabalhadores resgatados em fábrica de Camaçari

BYD terá que pagar R$ 20 milhões a trabalhadores resgatados em fábrica de Camaçari

Imagem - 2 mil operários paralisam obras da BYD em Camaçari e denunciam más condições de trabalho

2 mil operários paralisam obras da BYD em Camaçari e denunciam más condições de trabalho

Imagem - BYD leva advertência do Conar por campanhas publicitárias; entenda

BYD leva advertência do Conar por campanhas publicitárias; entenda

Tags:

Autos Governo Federal Demissão Byd

Mais recentes

Imagem - SAC Rodoviária inicia atendimento à população nesta terça-feira (20)

SAC Rodoviária inicia atendimento à população nesta terça-feira (20)
Imagem - Acidente com micro-ônibus da prefeitura deixa dois mortos e 20 feridos em estrada da Bahia

Acidente com micro-ônibus da prefeitura deixa dois mortos e 20 feridos em estrada da Bahia
Imagem - Quem são as vítimas da guerra entre PCC e CV que deixou sete mortos em cidade da Bahia

Quem são as vítimas da guerra entre PCC e CV que deixou sete mortos em cidade da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária
01

Estação de metrô vai mudar de nome após inauguração da nova rodoviária

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
02

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - FOTOS: relembre como era a primeira rodoviária de Salvador, na Sete Portas
03

FOTOS: relembre como era a primeira rodoviária de Salvador, na Sete Portas

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
04

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs