Casal tem casa invadida e é executado a tiros em ataque na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:55
Um casal identificado como Lucas Gabriel Santana Andrade, de 27 anos, e Juliana Rosa Ribeiro dos Santos, de 23, foi executado a tiros dentro da própria residência na noite de segunda-feira (19), no município de Remanso, no norte da Bahia.
De acordo com informações da TV Bahia, antes de morrer, Lucas teria ligado para parentes informando que a casa das vítimas estava sendo invadida por suspeitos. O crime aconteceu na Vila Santana, na área urbana da cidade, onde os dois moravam.
Casal foi morto em Remanso
Equipes policiais foram acionadas, mas, ao chegarem ao endereço, encontraram o casal já sem vida. Buscas foram realizadas na região ainda durante a noite, porém nenhum suspeito foi localizado até o momento.
O duplo homicídio é apurado pela Delegacia Territorial (DT) de Remanso), que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do ataque. Até agora, não há informações sobre prisões.