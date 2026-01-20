Ataque a tiros em bar deixa homem morto e três pessoas feridas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:00
Um homem identificado como Sandoval Santos da Silva, de 40 anos, morreu e outras três pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros registrado na noite de sábado (17), no município de Juazeiro, no norte da Bahia.
As primeiras informações sobre o crime apontam que dois suspeitos participaram da ação criminosa. Eles teriam chegado ao local em uma motocicleta, efetuado diversos disparos contra as vítimas e fugido em seguida. A dinâmica exata do ataque ainda está sendo apurada.
Caso é investigado pela Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, os feridos foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde da cidade. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde deles.
O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro, que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.