Acidente com micro-ônibus da prefeitura deixa dois mortos e 20 feridos em estrada da Bahia

Veículo transportava pacientes em tratamento fora do domicílio e retornava de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 07:54

Acidente deixou dois mortos e 20 feridos
Acidente deixou dois mortos e 20 feridos Crédito: Reprodução

Uma batida entre um micro-ônibus e um caminhão acabou com duas pessoas mortas e outras 20 feridas na BR-116, nas proximidades do município de Jequié, no sudoeste da Bahia. A batida aconteceu na noite de segunda-feira (19), quando o micro-ônibus saiu de Salvador com destino a Ipiaú, no sul do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o micro-ônibus tombou na pista por volta das 23h, no km 597 da rodovia, e, em seguida, foi atingido por um caminhão que trafegava pelo trecho. Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o tombamento inicial do veículo.

O veículo era utilizado para o transporte de pacientes do município de Ipiaú que realizavam tratamento fora do domicílio (TFD) na capital baiana. Após o impacto, as vítimas feridas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde receberam atendimento conforme os protocolos de emergência.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ipiaú informou que equipes do município e de outros órgãos foram mobilizadas desde os primeiros momentos após o acidente, tanto no local da ocorrência quanto na unidade hospitalar, para prestar assistência às vítimas e oferecer apoio às famílias. A prefeitura também manifestou pesar pelas mortes e afirmou que está adotando as providências necessárias diante da tragédia.

A PRF informou ainda que equipes de resgate e manutenção da via foram acionadas, e que os veículos envolvidos permaneciam no local durante o atendimento da ocorrência, o que provocou lentidão no tráfego. As causas do acidente seguem sob investigação, e a polícia vai apurar as circunstâncias do tombamento e da colisão com o caminhão.

Tags:

Acidente Mortos Prefeitura Estrada Micro Ônibus

