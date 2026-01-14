FALTA DE ABASTECIMENTO

Zona rural de cidade na Bahia está há uma semana sem água após acidente de carro-pipa

Mais de 180 casas são afetadas em Pedrão, no centro norte

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:29

Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão Crédito: Reprodução

Moradores da zona rural de Pedrão, no centro norte da Bahia, estão há uma semana sem água após um acidente envolvendo um carro-pipa que é responsável pelo abastecimento da região. O veículo tombou na manhã da última quarta-feira (7), na Ladeira do Pau Rocho.

De acordo com informações da comunidade, o veículo transportava água para abastecimento das comunidades locais quando perdeu o controle e acabou virando. Não há detalhes sobre o que teria causado o acidente.

Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão 1 de 4

Uma moradora da Fazenda da Povoação, localidade que é atendida pelo carro-pipa, conta que a única água que a comunidade tem é de uma bomba antiga da zona rural. "Só que o poço é muito fraco. Pedi para o prefeito consertar essa bomba há oito anos. No verão, a água fica muito fraca. É a única água que está dando para lavar prato e fazer as nossas obrigações, mas não dá pra beber porque é salobra", diz.

Segundo a moradora, que preferiu não se identificar por medo de represálias, ela já gastou mais de R$ 80 com água mineral desde que o carro-pipa tombou. Só na Fazenda Povoação, mais de 180 casas são afetadas pela falta de abastecimento.

"Se eles estivessem abastecido a caixa d'água que tem aqui, tinha água para todo mundo. Essa caixa é abastecida com a água que vem do poço. Se o carro-pipa tivesse abastecendo, a gente não teria essa dificuldade", conta.

Uma outra moradora informou que muitos moradores estão tomando banho na casa de vizinhos que ainda têm água. "A água é o principal problema na comunidade, e as pessoas que mais sofrem são os idosos, as crianças e os doentes. Não temos recursos", desabafou.