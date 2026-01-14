Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zona rural de cidade na Bahia está há uma semana sem água após acidente de carro-pipa

Mais de 180 casas são afetadas em Pedrão, no centro norte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 10:29

Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão
Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão Crédito: Reprodução

Moradores da zona rural de Pedrão, no centro norte da Bahia, estão há uma semana sem água após um acidente envolvendo um carro-pipa que é responsável pelo abastecimento da região. O veículo tombou na manhã da última quarta-feira (7), na Ladeira do Pau Rocho.

De acordo com informações da comunidade, o veículo transportava água para abastecimento das comunidades locais quando perdeu o controle e acabou virando. Não há detalhes sobre o que teria causado o acidente.

Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão

Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão por Reprodução
Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão por Reprodução
Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão por Reprodução
Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão por Reprodução
1 de 4
Carro-pipa tomba na zona rural de Pedrão por Reprodução

Uma moradora da Fazenda da Povoação, localidade que é atendida pelo carro-pipa, conta que a única água que a comunidade tem é de uma bomba antiga da zona rural. "Só que o poço é muito fraco. Pedi para o prefeito consertar essa bomba há oito anos. No verão, a água fica muito fraca. É a única água que está dando para lavar prato e fazer as nossas obrigações, mas não dá pra beber porque é salobra", diz.

Segundo a moradora, que preferiu não se identificar por medo de represálias, ela já gastou mais de R$ 80 com água mineral desde que o carro-pipa tombou. Só na Fazenda Povoação, mais de 180 casas são afetadas pela falta de abastecimento.

Leia mais

Imagem - Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Incêndio atinge casarão no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador

Imagem - Três jovens morrem afogados no Rio São Francisco

Três jovens morrem afogados no Rio São Francisco

Imagem - Professor é preso por abuso sexual de alunos em troca de notas maiores em escolas públicas

Professor é preso por abuso sexual de alunos em troca de notas maiores em escolas públicas

"Se eles estivessem abastecido a caixa d'água que tem aqui, tinha água para todo mundo. Essa caixa é abastecida com a água que vem do poço. Se o carro-pipa tivesse abastecendo, a gente não teria essa dificuldade", conta.

Uma outra moradora informou que muitos moradores estão tomando banho na casa de vizinhos que ainda têm água. "A água é o principal problema na comunidade, e as pessoas que mais sofrem são os idosos, as crianças e os doentes. Não temos recursos", desabafou.

A reportagem tenta contato com a Prefeitura de Pedrão. O espaço segue aberto.

Tags:

Bahia Água Abastecimento

Mais recentes

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
Imagem - Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados

Exército abre concurso com salário de até R$ 13,2 mil; há vagas na Bahia e mais oito estados
Imagem - A partir de R$ 30: veja agenda de festas privadas na Lavagem do Senhor do Bonfim

A partir de R$ 30: veja agenda de festas privadas na Lavagem do Senhor do Bonfim

MAIS LIDAS

Imagem - Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista
01

Salva-vidas do Wet'n Wild morre após mergulhar para recuperar aliança de turista

Imagem - Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe churrasco em praias baianas
02

Guarajuba, Itacimirim e mais: decreto proíbe churrasco em praias baianas

Imagem - O sintoma que a atriz Titina Medeiros teve antes do diagnóstico de câncer
03

O sintoma que a atriz Titina Medeiros teve antes do diagnóstico de câncer

Imagem - Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema
04

Especialista em IA explica por que rejeitar chamadas de spam piora ainda mais o problema